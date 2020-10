Maluma y Sam Smith, entre las primeras actuaciones anunciadas de los EMAs de MTV

En la imagen, el cantante colombiano Maluma. EFE/Ángel Medina/Archivo

Madrid, 15 oct (EFE).- La organización de los Europe Music Awards (EMAs), los célebres galardones musicales que cada año concede la cadena de televisión MTV, ha anticipado este jueves las primeras actuaciones de su próxima gala, que tendrá como protagonistas a Maluma y Sam Smith, entre otros.

En la ceremonia, que tendrá lugar el 8 de noviembre, podrá disfrutarse asimismo de Doja Cat, Zara Larsson y YUNGBLUD sobre los distintos escenarios que se desplegarán por todo el mundo para poner el toque de música en vivo en el actual contexto de pandemia por COVID-19 y restricciones sanitarias.

A falta de seguir conociendo más nombres, se esperan sobre todo las actuaciones de los dos primeros artistas citados, pues Maluma publicó recientemente su álbum "Papi Juancho" y opta a tres premios MTV EMAs, incluido uno de reciente cuño, el de "mejor artista latino".

El próximo 30 de octubre será el turno del nuevo álbum de Sam Smith, "Love Goes", tras un año en el que el británico ha ido desvelando varios de los temas nuevos. A la gala concurrirá también como candidato, ya que aspira al premio a "mejor colaboración".

Por su parte, tanto Doja Cat como YUNGBLUD tendrán oportunidad de revalidar sobre el escenario las expectativas depositadas en ellos como nominados en las categorías de "mejor artista revelación" y "mejor push" (apuesta por un artista emergente de MTV).

Por encima de todos ellos parte como gran favorita de la noche Lady Gaga, con siete nominaciones, entre ellas las de "mejor artista", "mejor artista pop" y "mejor vídeo" por su dueto con Ariana Grande en "Rain on me", un tema que también aspira a los reconocimientos a "mejor canción" y "mejor colaboración".

Los MTV Europe Music Awards son unos premios otorgados anualmente desde 1994 por el canal MTV a lo mejor de la música de Europa y en su próxima edición, además de la categoría de "mejor artista latino", se concederán en el contexto de la pandemia de COVID-19 otros dos premios nuevos, "mejor directo online" y "mejor vídeo con mensaje positivo".