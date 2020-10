Malí.- La rama de Al Qaeda en Malí dice que liberó a Cissé y Petronin a cambio de "más de 200 musulmanes"

01/01/1970 Iyad ag Ghali (d), líder de JNIM, y Amadou Koufa (i) POLITICA MALÍ INTERNACIONAL VÍDEO DE JNIM



Confirma que estuvo detrás del rapto de Cissé y vuelve a pedir la retirada de las tropas francesas



El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de la organización terrorista Al Qaeda, ha publicado su primer comunicado sobre la liberación de rehenes de la semana pasada y ha asegurado que tuvo lugar a cambio de "más de 200 musulmanes".



La semana pasada fueron liberados en el país africano el líder opositor Soumaila Cissé, la cooperante francesa Sophie Petronin, y los italianos Niccola Chiacchio y Pierluigi Maccalli, si bien JNIM no se ha pronunciado sobre estas dos últimas personas en su comunicado, que ha servido además como confirmación de que Cissé se encontraba en sus manos, tras meses sin reclamación de la autoría del secuestro.



"Os damos la buena noticia de que Dios, glorioso y sublime, ha garantizado a sus fieles los musulmanes del Estado de Malí, la capacidad de abrir las argollas de más de 200 de nuestros hermanos musulmanes encarcelados en Malí de forma injusta y tras sufrir agresiones a cambio de la liberación de dos personas secuestradas que teníamos en nuestro poder, Sophie Petronin y Soumaila Cissé", ha dicho.



Las liberaciones tuvieron lugar después de un proceso de excarcelación de yihadistas por parte de las autoridades malienses, si bien el uso de la palabra "musulmanes" en lugar de "muyahidín" podría apuntar a que muchos de ellos no sean antiguos combatientes.



Por otra parte, JNIM ha aprovechado el comunicado para lanzar una serie de mensajes no relacionados con las liberaciones, incluida una nueva petición a Francia para que retire a sus tropas del país africano, desplegadas en el marco de la operación 'Barkhane'.



El grupo, que ha tildado a París de "ocupante cruzado", ha reclamado a Francia que "entienda que la guerra es muy larga y que es una competición en la que los mejores resultados" benefician al grupo terrorista, "tal como prometió Dios, glorioso y sublime".



"Va en favor de vuestros intereses retiraros de estas tierras, como los estadounidenses abandonan Afganistán, y dejarnos vivir libres en nuestra tierra, como vosotros en la vuestra, antes de que vuestras pérdidas aumenten y vuestros muertos y capturados ascienden", ha sostenido.



"No nos cansaremos ni pararemos hasta que os expulsemos de nuestras tierras como perdedores derrotados. En la guerra somos pacientes, y en las reuniones somos sinceros. Paz sobre aquellos que eligen el camino correcto", ha dicho.



FIN DE LA "ASOCIACIÓN" CON FRANCIA



Asimismo, ha solicitado al Gobierno de transición en Malí, surgido tras el golpe de Estado del 18 de agosto contra el entonces presidente, Ibrahim Boubacar Keita, que "vuelva al Islam" y "deje que el pueblo musulmán de Malí vuelva a la 'ummah' --la comunidad musulmana-- como antes".



JNIM ha solicitado por ello a Bamako que ponga fin a su "asociación" con "el ocupante cruzado francés" y ha argumentado que París "ha alterado durante el último siglo la religión islámica y la magnífica historia" del país africano.



"El pueblo de Malí no disfrutará de estabilidad, prosperidad y una vida digna bajo el glorioso mandato del Islam hasta que la ocupación cruzada francesa haya terminado en todo el territorio", ha argüido.



En esta misma línea, ha pedido a la población maliense que "no permita seguir bajo esta brutal ocupación". "En su lugar, es el deber de todo individuo responsable, entre aquellos que sean capaces, luchar hasta que abandonen nuestras tierras sometidos", ha añadido.



Por último, ha denunciado la detención de "eruditos, profesores, muyahidín, seguidores y otros" en cárceles de todo el mundo. "Si son pacientes y perseveran, confiando en Dios (...), no os olvidaremos y no os decepcionaremos. Nuestras espadas no serán enfundadas hasta que os liberemos a todos, dignos como antes", ha zanjado.



RECLAMA TAMBIÉN LOS ÚLTIMOS ATAQUES



Por otra parte, JNIM ha reclamado también los últimos ataques ejecutados en la región de Mopti (centro), que se saldaron con la muerte de doce militares y doce civiles, según ha informado el diario 'Nord Sud Journal'.



Las Fuerzas Armadas malienses confirmaron el martes que los yihadistas atacaron a última hora del lunes una posición militar en Sakoura, situada en el círculo de Bankass, tras lo que una unidad con refuerzos cayó a primera hora del martes en una emboscada en la zona.



Posteriormente, doce civiles murieron y 23 resultaron heridos en un ataque ejecutado horas más tarde contra un autobús en Paraokou, situada en los alrededores de Sakoura.



El Ejército maliense afirmó el miércoles que "los terroristas sufrieron grandes pérdidas" durante los enfrentamientos y ha cifrado en trece el número de atacantes muertos. "Los terroristas han sufrido también otros daños materiales", agregó.



Asimismo, resaltó que "las investigaciones han permitido descubrir que estas fuerzas del mal estuvieron también detrás del ataque contra un camión de transporte civil en Paraokou" y confirmó la muerte de doce civiles en el suceso.



El presidente de transición de Malí, Bah Ndaw, ha decretado tres días de luto nacional a partir de este mismo jueves ante los ataques, tras la aprobación de la medida por parte del Gobierno, según ha recogido el diario maliense 'Essor'.



Malí ha visto como en los últimos años las acciones de los grupos yihadistas han ido en aumento. En el país operan tanto la filial de Al Qaeda en el Sahel como la de Estado Islámico --Estado Islámico en el Gran Sáhara--.



La creciente actividad de estos grupos ha venido acompañada de un incremento de las tensiones de carácter étnico, lo que ha motivado numerosos incidentes de violencia intercomunitaria, a los que se suman además los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad malienses, denunciados de forma reiterada por las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.