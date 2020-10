Macron paga precio de sangrienta historia de Francia en África

(Bloomberg) -- Las cabezas cortadas de los combatientes de la resistencia se exhibieron primero en una plaza del mercado. Luego fueron enviadas a colecciones privadas en París. Durante décadas, estuvieron encerradas en el sótano de un museo y, finalmente, este julio, Emmanuel Macron las envió a casa.

Cuando el transporte militar argelino se detuvo, el líder del país, el jefe del ejército y un clérigo musulmán bajaron la vista mientras 24 ataúdes cubiertos con el verde, el blanco y el rojo de su bandera nacional eran transportados por la pista.

Para el presidente Abdelmadjid Tebboune, el momento fue el reconocimiento de una masacre por parte de los franceses hace más de 170 años. Para Macron, es parte de su esfuerzo por proyectar una imagen moderna del estado francés en un momento en que las divisiones étnicas en el país han quedado al descubierto por las protestas de Black Lives Matter contra la violencia policial.

Ahora que los funcionarios de finanzas del Grupo de los 20 debatirán el miércoles un plan fuertemente respaldado por Francia para el alivio de la deuda africana, Macron podría haber esperado que se le otorgara un estatus especial. Pero, de hecho, está luchando por preservar el papel histórico de Francia en una parte del continente que dominó durante más de un siglo.

Macron ha dicho que quiere ver el regreso de muchas más reliquias y artefactos africanos tomados durante la era colonial. Apoya los esfuerzos en África Occidental para separarse de la moneda común y ha prometido abrir los archivos sobre el genocidio que tuvo lugar bajo un gobierno respaldado por Francia en Ruanda.

No va a ser suficiente.

Con más de mil millones de personas cada vez más urbanizadas impulsando un rápido crecimiento económico, África está atrayendo el interés de potencias emergentes como China, Rusia, los estados del Golfo y Turquía. Eso significa que los líderes del continente ya no dependen tanto de Francia, mientras que los propios esfuerzos de construcción de puentes de Macron se ven frenados por la amenaza política en casa de Marine Le Pen, la populista de derecha que ganó un tercio de los votos cuando se postuló para presidente en 2017.

Las tensiones sociales en las ciudades francesas y la pérdida de influencia en el extranjero se remontan al mismo problema: el fracaso de Francia para enfrentar su pasado sangriento, según Brahim Senouci, profesor de física en la Universidad de Cergy-Pontoise que hizo campaña durante 10 años para que los cráneos de los combatientes fueran devueltos a Argelia.

“Macron está en la primera línea de esta batalla y está jugando por la supervivencia del lugar de Francia en el mundo”, dijo en una entrevista.

Después de la independencia de una amplia franja de países en la parte norte de África hace unos 60 años, Charles de Gaulle estableció una red de relaciones para mantener la influencia francesa.

París proporcionó respaldo militar a regímenes amigos a cambio de apoyo diplomático y acuerdos lucrativos para sus empresas, a menudo haciendo la vista gorda ante los abusos internos. Incluso después de la independencia en 1962, las pruebas nucleares francesas expusieron a miles de argelinos al envenenamiento por radiación.

Presidentes anteriores han condenado ese legado. Pero ninguno ha intentado hacer mucho al respecto.

Macron, de 42 años, es el primer líder francés nacido después de la era colonial, y la diferencia se nota.

En una parada de la campaña de 2017 en Argelia, calificó las acciones de Francia en el país como “un crimen contra la humanidad”, palabras sin precedentes para un candidato presidencial.

De todos los antiguos territorios africanos de Francia, Argelia provoca la reacción más fuerte. Se dirigió como otra parte del estado francés y solo obtuvo la independencia después de una guerra brutal que dejó enormes fracturas en la sociedad francesa.

Un funcionario cercano al presidente dijo que Macron cree que durante años Francia dio por sentada su relación con sus antiguas colonias. Ahora, la Administración ha entendido el hecho de que tiene trabajo por hacer, dijo el funcionario.

El propio Macron argumentó en un discurso del 2 de octubre que Francia también necesita alcanzar una nueva comprensión de su pasado, para que aquellos cuyos antepasados sufrieron el colonialismo puedan sentir que pertenecen tanto como aquellos cuyas familias se beneficiaron de él.

Francia “tiene un trauma no resuelto con hechos que han sentado las bases para nuestra psique colectiva, nuestro proyecto, la forma en que nos vemos a nosotros mismos”, dijo.

La magnitud del desafío en África se hizo dolorosamente obvia para el presidente en una visita a la base militar de ultramar más grande de Francia en Djibouti el año pasado.

Cuando asumió el cargo hace tres años, la parcela junto a la base francesa estaba vacía. Cuando la visitó en marzo de 2019, estaba ocupada por un campamento chino que empequeñecería la presencia francesa.

El presidente de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, también vive en un palacio construido por los chinos y está conectado a la vecina Etiopía por un nuevo ferrocarril construido por los chinos.

Su pueblo adora en una mezquita gigante de estilo otomano, conocida como “el regalo de Turquía a Djibouti”.

Cuando Macron se dirigió a una audiencia selecta en la capital, uno de los principales asesores de Guelleh dijo que la atención volvería a estar en China tan pronto como se fuera: vienen con dinero real, dijo el funcionario.

No es solo el comercio y la inversión lo que le da a China y Turquía una ventaja en África. No tienen que lidiar con la historia colonial que se cierne sobre Francia y otras potencias europeas.

Erdogan, en particular, busca presentar a Turquía como una alternativa benévola, que apoya incondicionalmente al Islam, mientras desafía la influencia europea en el Mediterráneo oriental y Libia.

“La historia de África es literalmente la historia de Francia”, dijo Erdogan en un discurso televisado en septiembre, dirigiéndose directamente a Macron. “Ustedes son los que mataron a un millón de personas en Argelia. Ustedes son los que mataron a 800.000 en Ruanda. No pueden sermonearnos”.

Tales palabras tienen resonancia.

Una vez que los restos de los combatientes argelinos fueron enterrados este verano, el presidente Tebboune exigió a Macron que se disculpara formalmente y abriera archivos clasificados sobre la guerra de independencia.

En Malí, manifestantes quemaron la bandera francesa el año pasado, culpando a las tropas francesas de no acabar con una insurgencia islamista que Francia ha estado ayudando a combatir desde 2013.

Cuando no hay enojo, Francia se encuentra a menudo con indiferencia por parte de una nueva generación de africanos.

“Nuestra historia común sigue siendo importante”, afirma el exprimer ministro Soumeylou Boubeye Maiga. Pero los jóvenes malienses “tienen otras prioridades. Se identifican como africanos ante todo”.

En respuesta, Macron está tratando de alejarse de la gestión de crisis para centrarse en la cooperación en educación, espíritu empresarial, cultura y deporte. Quiere que Francia sea vista como un defensor de los intereses de África, asegura un funcionario familiarizado con la política francesa.

Cuando el covid-19 llegó a África, fue Macron quien pidió una moratoria de la deuda, telefoneando a los aliados europeos para buscar una respuesta unida, según un funcionario francés.

Pero una y otra vez esos esfuerzos se ven socavados por la dinámica interna.

Macron aprendió el precio de discutir la historia durante la campaña de 2017, cuando sus comentarios sobre Argelia provocaron feroces ataques de Le Pen.

Gerald Darmanin, asistente del expresidente Nicolas Sarkozy, cuyo abuelo argelino luchó junto a los franceses en la guerra de independencia, dijo que Macron debería estar avergonzado.

Francois Fillon, el candidato de derecha dominante, dijo que el “odio de Macron hacia nuestra historia” era “indigno de un candidato a la presidencia”.

En la ciudad sureña de Toulon, donde muchos colonos huyeron después de la guerra, los votantes enojados criticaron a Macron por la “traición”.

De cara a las elecciones de 2022, Macron busca protegerse contra esos ataques.

En julio, elevó a Darmanin de ministro de Presupuesto a ministro del Interior y le dio la responsabilidad de reconstruir la confianza entre el estado y la policía. En octubre, dio a conocer un proyecto de ley que crearía nuevos poderes para reprimir a quienes amenazan los valores seculares de la república.

Esos gestos han eliminado gran parte del brillo de sus esfuerzos por restablecer las relaciones con Argelia y sus vecinos.

Cuando estaba haciendo campaña por el regreso de los cráneos, Senouci escribió en una carta abierta a Macron que su regreso marcaría el comienzo de una nueva era en la relación de Francia con África.

Ya no cree eso.

“Estaba demasiado entusiasmado”, dice.

Aún queda mucho por hacer para abrir la historia colonial del país y evitar que “envenene la imaginación” de los jóvenes que crecen en las comunidades de inmigrantes de los proyectos de vivienda de Francia, asegura.

Pero en el sótano del Musée de L’Homme en París, otros 18.000 cráneos todavía están bajo llave.

Nota Original:Macron Is Paying the Price for France’s Bloody History in Africa

©2020 Bloomberg L.P.