LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Jueves 15 de octubre de 2020

——————————————————

PRIMERA PLANA

——————————————————

REP-GEN CORONAVIRUS-TRABAJO INFANTIL

JOTOLCHÉN, México - La actual pandemia amenaza el futuro de una generación de niños en todo el mundo para los que el coronavirus ha significado menos educación y más trabajo. Sólo en los países en desarrollo, dos décadas de avances contra el trabajo infantil pueden verse afectados. Por María Verza, Carlos Valdez y William Costa. 2.474 palabras. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-EUROPA

BERLÍN - El récord diario de contagios de coronavirus en Alemania, República Checa e Italia se suma a los temores de que Europa se esté quedando sin opciones para controlar su último brote. Francia decreta un toque de queda en muchas de sus principales ciudades mientras los gobiernos de todo el continente toman medidas cada vez más estrictas. Por Geir Moulson. 694 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-ASIA: Registran viviendas de altos cargos en pesquisa por virus Corea del Sur.

-CORONAVIRUS-GRAN BRETAÑA: Londres ya está en el segundo nivel más alto de alerta de COVID-19 debido al aumento de casos.

-CORONAVIRUS-EUROPA-OMS: El aumento exponencial de casos de coronavirus en toda Europa justifica las medidas de cuarentena tomadas por varios países, dice experto de la OMS.

-CORONAVIRUS-FRANCIA: La policía registra las viviendas de funcionarios en una investigación sobre la respuesta gubernamental a la pandemia.

AMN-POL EEUU-ELECCIONES

WASHINGTON - Cuando faltan 19 días para las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su adversario Joe Biden competirán por la audiencia de televisión en sendas asambleas populares en lugar de verse las caras en un segundo debate como estaba previsto. Por Zeke Miller, Bill Barrow y Aamer Madhani. 343 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-POL EEUU-ELECCIONES-ENCUESTA

La mayoría de los estadounidenses critica enérgicamente el manejo de la pandemia de coronavirus por parte del presidente Donald Trump, de acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Además, según el sondeo, pocos confían en la información difundida por la Casa Blanca acerca de la salud de Trump. Por Julie Pace, Hannah Fingerhut y Nathan Ellgren. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

——————————————————

SOLAMENTE EN AP

——————————————————

REP-CLI INCENDIOS FORESTALES

SANTA CRUZ California - Los incendios forestales de Estados Unidos disparan señales de alarma acerca de las consecuencias de estos fenómenos, agravados por el cambio climático y que pueden resultar especialmente peligrosos en medio de la pandemia de coronavirus, pues son capaces de aumentar la severidad de los síntomas. Por Matthew Brown y Camille Fassett. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-EUROPA-GITANOS

BURGAS, Bulgaria - Expertos y activistas de derechos humanos denuncian que las autoridades de varios países con importantes poblaciones gitanas han aprovechado la pandemia para hostigar a esta minoría, la más grande de Europa y que ha sufrido grave discriminación durante siglos. Por María Cheng y Teodora Barzakova. 1.250 palabras. AP Foto.

——————————————————

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

——————————————————

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA

BUENOS AIRES - Argentina supera los 931.000 casos del coronavirus y trepa al quinto lugar entre los países con más infectados del mundo, sólo superada por Estados Unidos y Brasil en el continente. 219 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN AP EXPLICA-BOLIVIA ELECCIONES

LA PAZ - Bolivia repetirá el domingo 18 de octubre las elecciones presidenciales anuladas por supuesto fraude, lo que desató una crisis política y social que dejó 36 muertos. Un años después, el clima político sigue polarizado. Por Carlos Valdez. 888 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-Con: AMS-POL BOLIVIA-ELECCIONES, AMS-POL BOLIVIA-ELECCIONES ARCE.

AMN-GEN CORONAVIRUS-SALINAS PLIEGO

CIUDAD DE MÉXICO - Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más acaudalados de México y asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, da positivo a coronavirus. 137 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN HURACÁN-PERROS

LEONA VICARIO, México - Un hombre da refugio a 300 perros durante el huracán Delta cerca de Cancún con la ayuda de personas que donaron dinero y se ofrecieron como voluntarias tras ver un post suyo en Facebook. Por Luis Andrés Henao. 800 palabras. AP Foto.

——————————————————

ESTADOS UNIDOS

——————————————————

AMN-ECO EEUU-DESEMPLEO

WASHINGTON - El número de estadounidenses que busca ayuda por desempleo aumentó la semana pasada a 898.000, una cifra históricamente alta que evidencia que los despidos siguen siendo un obstáculo para la recuperación económica de una recesión pandémica que estalló hace siete meses. Por Christopher Rugaber. 356 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-ELECCIONES-CORREO

Si usted planea votar por correo para las elecciones en Estados Unidos, ¿puede usted confiar en que el servicio postal entregue su boleta a tiempo? Las autoridades electorales recomiendan hacerlo lo más pronto posible para que la papeleta llegue a su destino antes del 3 de noviembre. 515 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN ALASKA-ALCALDE LATINO

ANCHORAGE, Alaska - Una asombrosa historia de comportamiento inapropiado entre un político y una presentadora de televisión, amenazas de muerte y fotos de desnudos culmina en una investigación conjunta de la policía y el FBI, el arresto de la periodista, la dimisión del alcalde de Anchorage y la llegada de un latino al cargo de alcalde interino. Por Mark Thiessen. 200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

——————————————————

MUNDO

——————————————————

ASI-ECO MINISO-OPI

HONG KONG - Se espera que Miniso, la minorista china conocida por sus productos novedosos de bajo costo para el hogar, recaude hasta 562 millones de dólares mediante su Oferta Pública Inicial en el mercado estadounidense. Por Zen Soo. 327 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN KIRGUISTAN-PROTESTAS

MOSCÚ - El presidente de Kirguistán anuncia su dimisión cediendo a las demandas de los manifestantes que han tomado las calles de esta nación centroasiática para impugnar los resultados de las recientes elecciones parlamentarias. Sooronbai Jeenbekov es el tercer presidente expulsado del poder por levantamientos populares desde 2005. Por Daria Litvinova. 388 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-CIE SONDA ESPACIAL-VENUS

BERLÍN - Una nave espacial que se dirige a Mercurio pasa por Venus. Lanzada hace casi dos años, la sonda europeo-japonesa BepiColombo tomó una foto de Venus en blanco y negro desde 17.000 kilómetros de distancia. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN TAILANDIA-PROTESTAS

BANGKOK - El gobierno tailandés decreta un estricto estado de emergencia en la capital después que durante una protesta estudiantil se produjo un hecho insólito: los manifestantes abuchearon una caravana real de autos. Insultar a la monarquía conlleva una pena de hasta 15 años de prisión. Por Grant Peck y Chris Blake. 331 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

TEL AVIV, Israel - Las autoridades de Israel han decidido seguir adelante con el plan de construir más de 3.000 hogares en Cisjordania, lo que hace de 2020 uno de los años más prolíficos en cuanto a construcción en el lugar, de acuerdo con un grupo de supervisión del asentamiento. Por Tia Goldenberg. 464 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN EUROPA-CUMBRE CLIMA

BRUSELAS - Los líderes de la Unión Europea siguen divididos sobre un objetivo más ambicioso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y no llegarán a un acuerdo en la cumbre que arrancó el jueves. Por Samuel Petrequin. 392 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN UE-NAVALNY

BRUSELAS - La Unión Europea sanciona a seis funcionarios rusos y una organización por el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny con un agente nervioso desarrollado por la antigua Unión Soviética. 479 palabras. AP Foto. ENVIADO.

——————————————————

DEPORTES

——————————————————

DEP-CIC GIRO

CESENATICO, Italia - El ecuatoriano Jhonatan Narváez consigue su primera victoria en una de las grandes vueltas del ciclismo al imponerse en la 12da etapa del Giro de Italia. 300 palabras. AP Foto.

DEP-OLI COI-FEDERACIONES

TOKIO - El Comité Olímpico Internacional garantiza a las federaciones deportivas internacionales que los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio serán inaugurados el 23 de julio. Por Stephen Wade. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

——————————————————

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

——————————————————

ESP-TEL ALGUIEN TIENE QUE MORIR

CIUDAD DE MÉXICO - El director mexicano Manolo Caro desea evitar los errores del pasado que retrata “Alguien tiene que morir”, una miniserie sobre una familia conservadora en la España de Franco cuyo único hijo es homosexual, que se estrena el viernes en Netflix. 879 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-TEL BAD HOMBRES

RIO RANCHO, Nuevo México - Un nuevo documental de Showtime sigue a un equipo de la Liga Mexicana de béisbol que juega a ambos lados de la frontera en medio de las tensiones sobre inmigración, políticas divisivas y la violencia de carteles. “Bad Hombres” se estrena el viernes. Por Russell Contreras. 499 palabras. AP Foto. ENVIADO.

——————————————————

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

——————————————————

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

——————————————————

EN TWITTER:

——————————————————

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos