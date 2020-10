La UE pide al Reino Unido que dé "pasos necesarios" para acuerdo posbrexit

La Unión Europea dejó este jueves una puerta abierta a continuar negociando con el Reino Unido un acuerdo sobre la relación posbrexit, pero colocó en Londres la responsabilidad de dar "los pasos necesarios" para que un entendimiento sea posible.

En el primer día de una cumbre en Bruselas para discutir esta cuestión, los 27 líderes europeos lograron un delicado equilibrio entre la firmeza y la apertura a mantener los contactos.

El Reino Unido abandonará la unión aduanera el 31 de diciembre de este año, y desde inicios de 2020 Londres y Bruselas buscan llegar a un acuerdo sobre cómo funcionará su relación a partir de 2021 sin que hasta ahora haya sido llegar un entendimiento.

En cualquier caso, este acuerdo aún debería ser ratificado por Londres y las 27 capitales europeas antes del fin de año, de forma que los negociadores están en una desesperada carrera contra el reloj.

El primer ministro británico, Boris Johnson, había mencionado la fecha de este jueves 15 de octubre como fecha límite para decidir si su gobierno insistiría en las negociaciones o si simplemente se retiraría de la mesa de diálogo.

Poco después de conocerse las conclusiones de la cumbre que se realizada este jueves y viernes en Bruselas, un portavoz de la oficina de Johnson reiteró que el primer ministro y su equipo analizarán la posición de los líderes europeos antes de tomar una determinación.

Johnson "hará una reflexión sobre el resultado del Consejo Europeo antes de decidir sobre los próximos pasos del Reino Unido", señaló ese portavoz.

"El Consejo Europeo invita al negociador jefe a continuar negociaciones en las próximas semanas, y llama al Reino Unido a que dé los pasos necesarios para que un acuerdo sea posible", señala el punto 5 de las conclusiones de la cumbre con relación al Brexit.

No obstante, los líderes también advirtieron a los países miembros a que "aumenten el ritmo de sus trabajos de preparación, a todos los niveles" para cualquier escenario, incluyendo uno en el que no haya un acuerdo entre Londres y las capitales europeas.

- Evitar una ruptura -

De acuerdo con las conclusiones, los líderes dejaron constancia de su preocupación "porque el progreso alcanzado en asuntos de interés para la UE es aún insuficiente para que se alcance un acuerdo".

Aunque el documento pone ahora la responsabilidad por un acuerdo sobre los hombros de los dirigentes británicos, los líderes europeos abrieron una vía para tratar de evitar una ruptura.

Por ello, no solo pidieron al principal negociador, el francés Michel Barnier, que siga discutiendo "en las próximas semanas", sino que además menciona la determinación de la UE de tener "una sociedad tan próxima como sea posible" con el Reino Unido.

Las tres preocupaciones principales de Europa para sellar un acuerdo se centran en las reglas de competencia leal, acordar cómo se controlarán estas reglas, y garantizar el acceso a las aguas británicas para las flotas pesqueras de la UE.

En un duro mensaje divulgado en Twitter en la noche del jueves, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuntó que la UE sigue interesada en un acuerdo "pero no a cualquier precio".

Al llegar este jueves a la sede del Consejo Europeo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que quería ser "muy claro" sobre la cuestión pesquera, uno de los obstáculos a un acuerdo: "En ningún escenario los pescadores franceses serán sacrificados por el Brexit. Nosotros no elegimos el Brexit", dijo.

Para la jefa del gobierno de Alemania, Angela Merkel, "obviamente" el acuerdo no puede ser alcanzado "a cualquier precio". "Precisamos de un acuerdo justo del que las dos partes se puedan beneficiar".

Poco después del inicio formal de la cumbre, Von der Leyen sorprendió al anunciar su retirada inmediata de la reuniones ante el registro de un caso positivo de coronavirus con un integrante de su equipo.

"He sido informada que un miembro de mi oficina ha dado resultado positivo al covid-19 esta mañana. Yo he dado un resultado negativo. Sin embargo, como precaución me retiro inmediatamente del Consejo Europeo para iniciar autoaislamiento", anunció en Twitter.

