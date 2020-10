La oposición denuncia trato de policías a venezolanos que huyen del país a pie

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)calcula en 5.490.002 el número de emigrantes que a la fecha se encuentran fuera del país o con intención de salir. EFE/SCHNEYDER MENDOZA/Archivo

Caracas, 15 oct (EFE).- La oposición de Venezuela denunció este jueves los "robos, vejaciones y humillaciones" a los que los funcionarios de seguridad del Estado "someten" a compatriotas que caminan hacia la frontera con Colombia para huir de la crisis del país caribeño, "inducida por el régimen de Nicolás Maduro".

La denuncia, hecha pública por Carlos Valero, diputado y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), señala al presidente Maduro por incitar a policías y militares a maltratar a quienes deberían proteger.

"El discurso del odio del régimen de Maduro contra los hermanos que han huido de la crisis económica tiene en los policías y militares una caja de resonancia. Nuestros hermanos están siendo humillados, robados y vejados por quienes se supone deben protegerlos", expresó el parlamentario.

Valero alertó, además, de una nueva oleada de emigrantes venezolanos que están saliendo "caminando y en cola" desde las ciudades del interior del país hasta la frontera "para salir por las trochas hacia Colombia y otros países de la región en búsqueda de mejor calidad de vida".

Este fenómeno, que se repite en Venezuela desde hace unos cinco años, se redujo considerablemente a consecuencia de la pandemia por covid-19, pero en las últimas semanas regresó con fuerza, tal y como constató Efe recientemente.

"La nueva ola de migrantes caminando o pidiendo colas (traslados gratuitos) es demostración de la desesperación frente a una situación económica terrible. Aún en medio de la pandemia se arriesgan con lo poco que tienen buscando mejores condiciones", reiteró el diputado.

En su opinión, es "solo el comienzo de una nueva ola migratoria en condiciones mucho más precarias que las anteriores", ya que a las dificultades habituales se suma el riesgo de contagio.

CINCO MILLONES DE VIDAS INCIERTAS

Valero estima que "con este éxodo masivo que está ocurriendo", la cifra de emigrantes y refugiados venezolanos podría alcanzar los 5,5 millones al cierre del 2020.

El dato coincide prácticamente con el brindado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y actualizado el pasado 5 de octubre, que calcula en 5.490.002 el número de emigrantes que a la fecha se encuentran fuera del país o con intención de salir.

"Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los Gobiernos anfitriones", explicó la institución internacional al presentar el informe.

Acnur agregó que "no necesariamente implica identificación individual ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada Gobierno".

Sin embargo, considera que el número total podría ser más alto, debido a que "muchas de las fuentes de los Gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular", sino únicamente a aquellos que han regularizado o buscado regularizar su situación.

TRAVESÍA DIFÍCIL, PERO NECESARIA

"A todos nuestros hermanos les decimos que no están dadas las condiciones económicas, sanitarias y de servicios para emprender esta travesía, pero entendemos su sufrimiento y desesperación", explicó el diputado, que comprende la necesidad de huir, debido a la situación del país, que obliga a los venezolanos a buscar una vida digna.

Aseguró que, desde la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), se hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles y "visibilizar las violaciones a sus derechos humanos, documentando lo que ocurre", tanto con quienes huyen del país como con quienes intentan retornar.

Según el legislador, la actitud de los efectivos de seguridad se debe a la "campaña de odio que ha emprendido Maduro contra los migrantes y refugiados venezolanos" y por ello exigió a los uniformados "detener los abusos y arbitrariedades hacia los caminantes que van hacia la frontera", así como hacia los que regresan.

"Tienen que entender que también son sus hermanos. No se dejen atrapar por el discurso del odio y la xenofobia promovido por Maduro y sus acólitos. Llevaremos las denuncias correspondientes a las instancias competentes, dentro de la Asamblea Nacional, así como a los organismos internacionales", concluyó.