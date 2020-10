La OMS, preocupada por el "crecimiento exponencial" de la pandemia en Europa

El director para Europa de la OMS, Hans Kluge. EFE/EPA/IDA GULDBAEK ARENTSEN/Archivo

Berlín, 15 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este jueves del "crecimiento exponencial" de la pandemia del coronavirus en Europa y manifestó que esta situación causa "preocupación", aunque el virus está provocando menos muertes que en la primera ola.

El director para Europa de la OMS, Hans Kluge, manifestó que el incremento de casos registrados en varios países del continente no significa, sin embargo, que se haya entrado en una "fase oscura" en la evolución de la pandemia y que hay tiempo para actuar.

"El virus no ha cambiado, no es ni más ni menos peligroso" que cuando se registraron los mayores aumentos de casos el pasado marzo, agregó Kluge en una conferencia de prensa virtual.