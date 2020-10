La fecha que no olvidarán Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova

MADRID, 15 (CHANCE)



Si hay una fecha especial para muchos matrimonios es el día en el que la pareja se dice 'Sí, quiero' mirándose fijamente a los ojos y delante de todos los seres queridos que no se quisieron perder ese día. Hace, aproximadamente, 15 años, Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo se daban ese esperado 'Sí, quiero' a ojos de toda España.



Un amor que no duró apenas diez años y que, los rumores apuntaban a una tercera persona, algo que con el tiempo parece haberse resuelto, siendo algo falso. Aunque fueron muchos los rumores de que entre ellos hubo problemas para gestionar el divorcio, ya que no se ponían de acuerdo en las diferentes cláusulas, los dos ahora gozan de una bonita relación de amistad que es un ejemplo para muchos.



Fruto de este matrimonio nacieron dos preciosos mellizos que, sin duda, son el punto de unión entre Genoveva y Cayetano: Luis y Amina. Quienes han salido de lo más estudiosos posibles y disfrutan ahora de una vida académica fuera de España de lo más envidiable para muchos jóvenes.



Hoy, a pesar de la ruptura hace años, es una fecha que nunca olvidarán Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova, que sin duda gozan de una bonita amistad que este año se ha visto completamente demostrada. La amiga de Paloma Cuevas ha pasado el confinamiento en la casa palacio Arbaizenea, propiedad de su exmarido, con su perro y con el servicio de la casa... disfrutando de uno de los mejores hogares del hijo de la Duquesa de Alba gracias a la buena relación que ahora tiene con él.