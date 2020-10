Kirguistán.- La UE cuestiona la concentración de poder del primer ministro de Kirguistán tras la marcha del presidente

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha cuestionado este jueves la legalidad de la maniobra política en Kirguistán donde el primer ministro de Kirguistán, Sadyr Japarov, ha asumido las competencias del presidente saliente Sooronbay Jeenbekov tras su dimisión por el fraude electoral en los comicios legislativos.



"Es vital que los poderes y competencias del presidente sean ejercidos en el marco legal de la constitución kirguis, incluyendo el respeto al Estado de Derecho y a las libertades fundamentales. La transferencia de los poderes presidenciales al primer ministro generan serias dudas de esto", ha indicado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado.



De esta forma, la UE ha reiterado que la división de poderes se debe respetar en Kirguistán, ya que se trata de una democracia parlamentaria. Y a la vez que mantiene contactos en el terreno con las fuerzas políticas, ha pedido que todos los actores se impliquen en un diálogo constructivo e inclusivo para allanar el camino a unas nuevas elecciones "libres y justas".



Tras días de crisis abierta en Kirguistán, Jeenbekov ha anunciado su marcha, pero en un giro inesperado el nuevo primer ministro ha asumido también sus competencias, acumulando "todo el poder".



En su despedida el hasta ahora presidente ha subrayado que en la situación actual, Kirguistán se encuentra al borde de "un conflicto bilateral", por lo que ha dicho que la "la paz, la integridad y la unidad" del país están "por encima de todo" para él y que no está aferrado al poder.



El país celebró elecciones parlamentarias el pasado 4 de octubre, tras las que tan solo cuatro partidos consiguieron representación parlamentaria, lo que generó inmediatamente multitudinarias protestas en la capital y en otras ciudades, incluida Osh, la segunda del país.



Los manifestantes tomaron la sede del Parlamento y también la Presidencia, entre otros, forzando al primer ministro y al presidente del Parlamento a presentar su renuncia, al igual que algunos ministros y otros cargos electos de distinto nivel. En estas circunstancias, el 6 de octubre la Comisión Electoral anunció la anulación de los comicios, lo cual no frenó las protestas.



Tras varios tiras y aflojas entre los distintos partidos opositores, finalmente Japarov emergió como el nuevo primer ministro. El antiguo diputado fue liberado por los manifestantes de la prisión en la que cumplía una pena de once años y medio por organizar una protesta en Karakol en 2013 y el secuestro del gobernador regional.