Jóvenes latinas exponen un informe sobre violencia en internet en la CIDH

Panamá, 15 oct (EFE).- Dos jóvenes latinoamericanas presentaron este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre violencia en Internet hacia niñas y jóvenes realizado por Plan International, y destacaron la necesidad de tener una protección ante los peligros de la red.

Bianca, de 13 años, y Mónica, de 19, ambas de Paraguay, expusieron ante las comisionadas de la CIDH en una audiencia pública virtual las principales cifras y peligros que sufren las jóvenes al acceder a internet, mientras que Lizani, de 17 años y procedente de Bolivia, asumió el cargo de comisionada, en el marco de una campaña de la ONG por el del Día Internacional de la Niña.

"Queremos que las voces de niñas, jóvenes y adultas mujeres se tomen en cuenta; no queremos ser vulneradas; queremos vivir en libertad y una ciudadanía digital segura y garantizada", dijo Mónica.

Las comisionadas de la CIDH Esmeralda Arosemena y Julissa Mantilla y la Secretaria Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido, analizaron las palabras de las jóvenes, quienes estaban acompañadas por la directora regional de la ONG, Débora Cóbar.

"La situación de violencia en línea que nos han planteado (las jóvenes) es un ejemplo de una situación más general de violencia y desigualdad, por lo que me parece importante que hayan planteado la brecha digital y desigualdad en el acceso a internet", comentó Mantilla.

El informe "¿Libre para estar en línea? Experiencias de acoso en línea de niñas y mujeres jóvenes", publicado la semana pasada con datos de más de 14.000 niñas de 22 países como Estados Unidos, Brasil, Benín e India, resalta el limitado acceso a internet, el acoso y la violencia en línea sobre las jóvenes a nivel global.

El 58 % de las niñas encuestadas han sido acosadas o abusadas en línea; un 50 % dicen enfrentarse a más acoso en línea que en la calle y la mayoría son acosadas por primera vez entre 14 y los 16 años, son algunos de los datos alentadores que arroja el documento.

"El acoso el línea silencia las voces de las niñas: una de cada cinco deja de usar o disminuye su uso tras sufrir acoso", señaló Bianca.

Durante la audiencia, las jóvenes narraron algunos relatos de niñas de la región acosadas en línea: "Lo siento porque la mayoría son hombres, muchos jóvenes pero otros adultos que te hacen comentarios para anular a mujeres jóvenes", describió Blanca en palabras de "una mujer de Chile".

"Cuando eres joven quieres estar prendida de todas las redes sociales y aceptas a cualquier personas por querer like o comentarios. Pero al hacer eso te arriesgas, comienza el acoso: te escriben por privado y si no contestas te envían fotos de sus partes íntimas", relató Mónica en un testimonio en primera persona.

En el marco del Día de la Niña, la entidad lanza la campaña "Niñas con Igualdad", y dentro de ella la actividad de “Tomas de Poder”, donde niñas y jóvenes de áreas urbanas y rurales asumen por un día como máximas autoridades de instituciones públicas y privadas, pero debido a la pandemia de la covid-19 se realizarán de forma virtual.

Plan International se define como una organización humanitaria y de desarrollo independiente que promueve los derechos de la niñez y la igualdad para las niñas.