Jefa de la Comisión Europea abandona cumbre en Bruselas por caso de coronavirus en su equipo (tuit)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se retiró este jueves de la cumbre de los 27 líderes del bloque en Bruselas, a raíz de un caso positivo de coronavirus con un miembro de su equipo, anunció en Twitter.

"He sido informada que un miembro de mi oficina ha dado resultado positivo al covid-19 esta mañana. Yo he dado un resultado negativo. Sin embargo, como precaución me retiro inmediatamente del Consejo Europeo para iniciar autoaislamiento", publicó la alta funcionaria alemana.

ahg/jz