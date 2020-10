Irak.- Pompeo dice que Irak "está haciendo más" para garantizar la seguridad de la Embajada de EEUU en Bagdad

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha afirmado que las autoridades iraquíes "están haciendo más" para garantizar la seguridad de la Embajada estadounidense en Bagdad, tras el repunte de los ataques contra objetivos internacionales en el país.



"Estamos contentos porque los iraquíes están haciendo más para dar una seguridad incrementada a nuestro equipo sobre el terreno allí", ha señalado, antes de recalcar que una de sus funciones es garantizar que las legaciones diplomáticas "operan en un ambiente seguro".



Sin embargo, Pompeo ha criticado contra "un grupo calla de milicias que ha prometido ahora no violar la soberanía del pueblo iraquí, no atacar a los diplomáticos que sirven allí y que lo están para ayudar al pueblo iraquí".



El secretario de Estado ha hecho así referencia al alto el fuego anunciado el domingo por un grupo de milicias progubernamentales respaldadas por Irán, que afirmaron que suspenderían sus ataques con proyectiles y bombas contra objetivos estadounidenses a cambio de que las tropas norteamericanas se retiren del país.



En este sentido, Pompeo ha dicho que Estados Unidos "está allí para intentar ayudar a construir un Irak soberano, independiente y libre, con una economía capaz y con recursos". "Eso es lo que quieren los iraquíes y creo que los iraquíes han entendido las actividades malignas en las que participan los iraníes", ha añadido.



"Creo que el pueblo iraquí entiende cuál es la fuerza del bien en la región y vamos a hacer todo lo posible para continuar apoyando la soberanía y libertad de Irak", ha remachado Pompeo.



En septiembre surgieron informaciones sobre una advertencia de Estados Unidos a Bagdad sobre el posible cierre de su Embajada en Bagdad y la retirada de tropas si no se pone fin a los ataques por parte de milicias contra objetivos internacionales. Los incidentes han sido achacados principalmente a milicias apoyadas por Irán.



Tras ello, el presidente del comité de Seguridad del Parlamento iraquí, Mohamed Rida, que el primer ministro iraquí, Mostafá al Kazemi, había ordenado la apertura de investigaciones por los continuados ataques contra objetivos de la coalición internacional y las misiones diplomáticas extranjeras en el país.



Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado desde que Estados Unidos se retirara en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 y repuntaron en enero después de que el Ejército estadounidense matara en un bombardeo en Irak al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani.