Iberoam.- España apoyará a los países latinoamericanos en la recuperación y reforzará la Alianza del Atlántico

15/10/2020 La vicepresidenta, Nadia Calviño. POLITICA EUROPA ESPAÑA ECONOMIA FUNDACION IBEROAMERICA EMPRESARIAL



Calviño dice que la respuesta "ágil" de bancos centrales está evitando un agravamiento de la crisis económica



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves que hay que avanzar en marcos concursales "flexibles" para las empresas y ha mostrado el "compromiso" del Gobierno con Latinoamérica, abogando por reforzar la Alianza del Atlántico y los organismos multilaterales.



Asimismo, ha indicado que la respuesta "ágil" de los bancos centrales está permitiendo evitar una situación de inestabilidad e insostenibilidad financiera, que podría haber agravado "aún más" las consecuencias de la pandemia.



Así lo ha señalado durante su participación en la presentación del estudio 'América Latina: una agenda para la recuperación', organizada por la Secretaría General Iberoamericana y la Fundación Iberoamericana Empresarial.



Calviño ha indicado que la crisis tendrá un impacto "muy negativo" este año en Latinoamérica y una recuperación "relativamente lenta" en 2021, en un contexto además en el que arrastra "importantes desequilibrios estructurales", al igual que otros países, como la "informalidad", altos índices de desigualdad y género, el aumento "terrible" de la pobreza o la falta de espacio fiscal, el "gran lastre" que no se consigue resolver para relanzar el crecimiento y la prosperidad.



De hecho, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha indicado que Latinoamérica se adentra en un "terreno desconocido", con una previsión de que la región retroceda en términos económicos a niveles de 2010; en pobreza, a niveles de 2005; y de pobreza extrema, a los de 1990.



Ante este panorama, ha respaldado las propuestas del documento, cuyo director es el predecesor de Calviño, el exministro de Economía del PP Román Escolano, con medidas "novedosas" que no son "exclusivas" para América Latina, sino para el conjunto de economías mundiales y que se discuten ya en el G20 y el FMI.



Entre ellos, ha citado una red de "swaps y repos" por parte de los bancos centrales para permitir la financiación de los países. En este punto, ha destacado que en Europa y España se han "aprendido las lecciones de crisis anteriores" y la reacción "ágil" de los bancos centrales está permitiendo evitar una situación de "inestabilidad e insostenibilidad" financiera, que habría podido agravar aún más las consecuencias de la pandemia.



También ha remarcado la necesidad de la segunda oportunidad para las empresas con marcos concursales "flexibles", algo en lo que hay "mucho por hacer" también en España, y promover la inversión de impacto en inversiones responsables a nivel social, junto al fortalecimiento de los marcos jurídicos para desarrollar alianzas público-privadas.



REFORZAR ALIANZA DEL ATLÁNTICO Y ORGANISMOS MULTILATERALES



"El futuro no está escrito, dependerá de lo que hagamos ahora, son muchas las incertidumbres que nos rodean, no sabemos que va a pasar de aquí a seis meses, un año o 20 años pero algunas cosas han funcionado y seguirán siendo claves", ha aseverado Calviño, para remarcar la necesidad de reforzar alianzas como la del Pacífico y los organismos multilaterales, que a su juicio están reaccionando de una forma "mucho más decidida y ágil" que en crisis anteriores.



A este respecto, ha explicado que en la reunión del G20 de este miércoles se abordó la moratoria de deuda a los países más pobres, para lo que España abogaba por una extensión de un año, aunque al final fue de seis meses.



"Se va avanzando, tenemos que armonizar los criterios para los temas de gestión de la deuda", ha añadido, valorando que las instituciones están siendo "más conscientes" que en el pasado de la importancia de la red multilateral.



De igual forma, ha resaltado que España busca siempre explotar "al máximo" las posibilidades de acción de las instituciones más cercanas a la región latinoamericana, como CAF y Segib, y ha valorado el "compromiso" de las empresas españolas con la región, con unos flujos comerciales que se han duplicado hasta los 33.000 millones de euros al año, 66.000 exportadores en la región e inversores con "vocación de permanencia".



REUNIÓN DE MINISTROS DE EXTERIORES ESTE AÑO Y CUMBRE EN 2021



La vicepresidenta tercera del Gobierno ha mostrado el "compromiso" del Gobierno para apoyar a los países latinoamericanos con el fin de recuperar "cuanto antes" la senda de crecimiento "inclusivo y sostenible", para lo que trata de liderar una respuesta "decidida y solidaria" para la región en los organismos multilaterales.



Precisamente, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, ha mostrado el "firme compromiso" de la política exterior de España con América Latina y el Caribe, ya que "España se empequeñece sin América Latina".



Gallach ha avanzado que se está trabajando para celebrar una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) antes de que acabe el año e impulsar una cumbre el próximo ejercicio. El próximo lunes, ha dicho, se discutirá en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.