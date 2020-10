Goldman prevé caída de valores tecnológicos y apuesta a la banca

(Bloomberg) -- Una serie de cambios políticos y económicos pondrá fin, temporalmente, al rendimiento superior de las acciones tecnológicas y, en cambio, impulsará valores rezagados como la banca o las automotrices, según estrategas de Goldman Sachs Group Inc., que se han sumado a un coro de inversores y estrategas que advierten cada vez más de un cambio inminente en el liderazgo del mercado.

El aumento de los rendimientos de los bonos, la expectativa de la aprobación de una vacuna para el covid-19 este año y el potencial de la llamada Ola Azul en las elecciones estadounidenses de noviembre podrían resultar en un cambio de suerte para el sector que ha sido el principal ganador de la pandemia hasta ahora en el mercado de valores, escribió un equipo en el que figura Peter Oppenheimer, en un comentario el jueves.

Los estrategas rebajaron la recomendación para los valores tecnológicos a neutral y elevaron las acciones bancarias y automotrices a sobreponderar. También rebajaron sus expectativas para las acciones de alimentos, bebidas y tabaco a infraponderar.

“En los próximos meses esperamos algunos cambios políticos y económicos que respaldarán una rotación temporal; y estas rotaciones pueden ser bastante importantes”, escribieron los estrategas.

Los valores tecnológicos se han disparado este año ya que los inversores apuestan por la fortaleza de sus resultados y los beneficios de la tendencia del trabajo remoto, mientras que los bancos están teniendo dificultades ante la caída de las tasas de interés a mínimos históricos. El índice Nasdaq 100, que tiene una alta ponderación de valores tecnológicos, ha subido un 37% en lo que va de año, frente a una disminución del 35% del índice S&P 500 Banks.

El sector bancario “es el más sensible a las tasas y al crecimiento y, a pesar de los bajos rendimientos subyacentes en los últimos años, creemos que ofrece un valor excepcional”, escribieron los estrategas. “Rebajamos la tecnología para reflejar nuestra expectativa de un rebote del valor a corto plazo”.

Goldman se suma a otras empresas como Citigroup Inc. en apuntar a las acciones de valor, que han decepcionado a los inversores en los diez últimos años.

El jefe de estrategia de negociación de renta variable de EE.UU., Alexander Altmann, ha dicho en una conferencia en Sídney esta semana que las próximas elecciones estadounidenses podrían colocar las acciones de valor en el centro de atención una vez más.

“Las historias de la muerte del valor son algo prematuras”, dijo. A pesar de que la mayoría de los inversores están de acuerdo en que una victoria de Biden respaldaría ese argumento, una rotación hacia acciones que responden a la economía “irónicamente, no es para lo que el mercado está posicionado actualmente”.

Nota Original:Goldman Says Tech to Lose Out to Beaten-Down Banks and Autos (1)

©2020 Bloomberg L.P.