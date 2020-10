GE busca neutralidad de carbono en operaciones propias para 2030

(Bloomberg) -- General Electric Co. apunta a la neutralidad en carbono en sus más de 1.000 fábricas y otras instalaciones en todo el mundo para el 2030, dejando de lado las emisiones de los productos de combustión de combustibles fósiles que han definido gran parte de la historia reciente de la compañía.

Cumplir su objetivo supondrá eliminar los 2,39 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono producido por las operaciones de la compañía en 2019, aproximadamente equivalente a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de más de 516.000 automóviles.

Los recortes absolutos de las emisiones directas y el uso de energía representarán la mayoría de las reducciones del fabricante de turbinas de gas y motores a reacción, dijo Larry Culp, director ejecutivo, en una publicación en LinkedIn el jueves.

“El cambio climático es sin duda uno de los principales” desafíos mundiales, escribió Culp. “Hemos estado afinando nuestro enfoque estratégico en el rol de GE para ayudar a resolver la transición energética global”.

El objetivo surge cuando GE está resaltando tecnologías más limpias en su cartera de equipos de generación de energía, como turbinas eólicas marinas masivas, en medio de un declive plurianual en su división de plantas de energía de gas. En septiembre, GE dijo que detendría la venta de equipos a nuevas instalaciones de carbón. También consiguió un contrato para suministrar 190 turbinas al parque eólico más grande del mundo, en el mar del Norte frente a la costa de Yorkshire en Inglaterra.

Desde 2011 hasta el año pasado, la compañía redujo sus propias emisiones de gases de efecto invernadero en 21%, superando su objetivo de una caída de 20% para este año.

Podría haber un desafío mayor más allá del control directo de la compañía: las aproximadamente 7.700 turbinas de gas de GE instaladas en plantas de energía en todo el mundo. GE omite en sus informes ambientales anuales las emisiones producidas por las turbinas de gas en las instalaciones de los clientes. Tales plantas contribuyen sustancialmente a las emisiones globales de carbono. Los motores a reacción de GE también funcionan con combustibles fósiles.

La compañía con sede en Boston está en conversaciones con sus clientes, proveedores y otros sobre la reducción de emisiones en sus industrias, dijo Culp en LinkedIn.

Nota Original:GE Targets Carbon Neutrality for Its Own Operations by 2030

©2020 Bloomberg L.P.