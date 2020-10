Galones para Moncayola

El centrocampista de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal (d) lucha con Jon Moncayola, de Osasuna, durante un partido. EFE/ Javier Etxezarreta/Archivo

Pamplona, 15 oct (EFE).- Jon Moncayola debutó hace poco más de un año con Osasuna y, desde entonces, se ha convertido en uno de los hombres importantes del equipo a pesar de su corta experiencia como profesional.

Con apenas 22 años, Moncayola se ha asentado en la primera plantilla rojilla, mostrando una madurez fuera de lo común, que le ha servido para que Jagoba Arrasate haya hecho del canterano navarro uno de sus hombres de confianza.

El navarro es el futbolista más joven del equipo y, a pesar de tener ficha federativa con el filial, es jugador de la primera plantilla a todos los efectos, por lo que no volverá a participar con el Promesas.

El pasado diciembre, Osasuna renovó el contrato del jugador hasta 2024 para seguir con la política de asentar a canteranos en las filas del primer equipo, como siempre ha tratado de hacer la entidad. Según Transfermarkt, su valor a 8 de octubre de este año era de 3 millones de euros.

Moncayola debutó con el primer equipo en la primera jornada de la temporada pasada ante el Leganés, y lo hizo como titular en el encuentro que supuso la vuelta a Primera División de los navarros después de dos campañas en Segunda.

El centrocampista disputó un total de 27 partidos en Liga sumando 1.489 minutos en su primer curso a las órdenes de Arrasate, quien además echó mano del jugador en 4 ocasiones para la Copa del Rey (382 minutos). El primer gol con Osasuna lo materializó en diciembre del año pasado frente al Espanyol en Cornellá.

Su gran inicio con el primer equipo recuerda a míticos jugadores rojillos como César Azpilicueta, Nacho Monreal o Mikel Merino, quienes, después de cuajar buenas temporadas, salieron de Pamplona con rumbo a "grandes" clubes.

Pero el verdadero golpe sobre la mesa del jugador ha llegado este curso. El potente mediocampista ha dado un paso al frente y ha demostrado que quiere mostrar su mejor nivel en la temporada del centenario rojillo que se celebrará el próximo sábado 24 de octubre.

En 4 jornadas disputadas por los rojillos hasta la fecha, Moncayola ha saltado al campo en tres ocasiones como titular, jugando 90 minutos ante el Cádiz y el Getafe y 75 ante el Levante, antes de aprovechar los 26 minutos que le dio su entrenador en la última victoria ante el Celta por 2-0 en El Sadar.

En total, el prometedor futbolista ha acumulado 281 minutos (78 % del total) con 87 pases completados y 12 recuperaciones conseguidas para alegría de unos compañeros que ven en el navarro un jugador capaz de llegar a cualquier parte del campo.

Su polivalencia ha hecho que pueda desarrollar su juego como mediocentro, lateral derecho, pivote o interior, algo que le dota de un plus sobre algunos de sus compañeros que no están acostumbrados ocupar varias demarcaciones.

La lesión de Darko Brasanac, habitual acompañante de Oier por delante de la defensa, ha dado alas al número 27 rojillo que hasta ahora ha contado con bastantes más minutos que Lucas Torró (146), uno de los fichajes más esperados por la afición que, de momento, no ha podido demostrar sus excelentes cualidades.

En agosto le llegó la llamada de Luis de la Fuente para debutar con la Selección Española Sub 21 en septiembre frente a Macedonia del Norte. Esta semana, Moncayola tuvo de nuevo minutos ante Islas Feroe y consiguió ser titular con la "rojita" por primera vez formando en medio campo junto a Riqui Puig y Óscar Rodríguez frente a Kazajistán.

En el club son conscientes de que el jugador destaca por su movilidad, visión de juego y desplazamiento de balón, y de que puede ser un futbolista modelo que alcance la carrera deportiva de alguno de sus actuales compañeros como Roberto Torres, Oier o David García para convertirse así en leyenda rojilla.