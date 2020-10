Fútbol.- La Generalitat no contempla público en el Camp Nou y espera propuesta del Barça para la moción

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)



La consellera de Salud de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, ha comentado este jueves que no contemplan que haya público en el Camp Nou para el estreno en la Liga de Campeones ni en el 'Clásico' y, por otro lado, niega haber recibido aún una propuesta del FC Barcelona para la votación de la moción de censura.



"Con la situación de ahora es muy difícil que nos podamos plantear que haya público en los estadios. No podemos adelantarnos, lo iremos valorando. Pero ahora, para un primer partido, no", aseguró tajante en 'El Matí de Catalunya Ràdio'.



Vergés confirmó que el Barça les trasladó una petición para dar entrada a un público reducido, unos 1.000 aficionados, de cara al partido de la Liga de Campeones ante el Ferencváros húngaro (20 de octubre).



La UEFA sí permite, a diferencia del CSD y LaLiga, que haya aficionados, hasta 30.000 y cumpliendo las normativas y medidas sanitarias, en los estadios. Aunque siempre con luz verde de las autoridades locales.



"Tenemos una propuesta a mirar, pero me parece imposible hacer ahora, de cara al 20 de octubre, una entrada de público al Camp Nou", añadió la consellera en este sentido, negando esa posibilidad del regreso de los socios y aficionados al feudo blaugrana.



Por otro lado, aseguró que todavía no han recibido, ni en Salud ni en el Procicat, una petición del FC Barcelona para poder celebrar la votación de la moción de censura contra Josep Maria Bartomeu y su Junta Directiva.



"Aún no tenemos propuesta del FC Barcelona para poder desarrollar esa jornada de votación de moción de censura con medidas. Cuando la tengamos, lo valoraremos", manifestó.