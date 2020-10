Fútbol.- Kenan Kodro, operado de la fractura en la mano derecha que se produjo en el amistoso ante el Valladolid

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El jugador del Athletic Club Kenan Kodro ha sido intervenido este jueves de la fractura que padecía en la mano derecha, la cual que se produjo en el amistoso disputado ante el Real Valladolid el pasado 8 de octubre.



"Kodro ha sido intervenido para reducir la fractura de tercer y cuarto metacarpiano de su mano derecha y donde se han fijado los mismos con dos placas (osteosíntesis)", informaron los servicios médicos del club bilbaíno.



"Si no surgen complicaciones, el jugador será dado de alta a su domicilio este viernes", añade sobre el jugador donostiarra, que permanece ingresado la clínica Virgen Blanca del IMQ.



El delantero de 27 años, hijo del exfutbolista Meho Kodro, apenas ha disputado 12 minutos oficiales en la presente temporada, en la derrota ante el Cádiz, mientras que en el resto de partidos o no fue convocado o no saltó al terreno de juego.