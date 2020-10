Familias de reos "políticos" piden a la OEA declarar ilegítimo al Gobierno Ortega

El expreso político Jaime Navarrete (c), junto a familiares de reos políticos participan hoy, jueves en una conferencia de prensa para demandar a la OEA que no le de "más tregua" al presidente del país, Daniel Ortega, y que declaren "ilegítimo" a su Gobierno en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 15 oct (EFE).- Organizaciones de familias de opositores detenidos en el marco de la grave crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 demandaron este jueves a la OEA a que no le dé "más tregua" al presidente del país, Daniel Ortega, y que lo declare "ilegítimo" a su Gobierno.

Esa petición fue hecha en una rueda de prensa en Managua de cara al 50 Período Ordinario de Sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), previsto para los próximos 20 y 21 de octubre.

"A los señores miembros de la OEA, como familiares de los presos políticos, pedimos no más tregua para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, perpetradores de crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo", señaló ese grupo en un pronunciamiento leído por Jaime Navarrete, familiar de uno de los detenidos en el marco de la crisis.

"VIVIMOS EN DICTADURA"

El grupo de organismos de familiares de los denominados "presos políticos" también pidió a la comunidad internacional reconocer que en Nicaragua se vive "en dictadura" con Ortega como presidente y con su esposa Murillo como vicepresidente.

"Exigimos se reconozca que vivimos en dictadura y que no existe legitimidad en el Gobierno que Ortega y Murillo imponen con temor al pueblo de Nicaragua", indicó ese grupo.

Además, denunciaron el "endurecimiento de la represión mediante la promulgación de leyes inconstitucionales que sepultan aún más el Estado de derecho de Nicaragua", en alusión a la de ciberdelitos y de agentes extranjeros, consideradas como "represivas" por grupos de la oposición y organismos.

"Esto solo evidencia el miedo y la desesperación de la dictadura ante su cada vez más mayor aislamiento en el plano internacional, y el rechazo del pueblo a sus políticas de muerte, secuestro y miedo", según el pronunciamiento.

EXIGEN LIBERACIÓN TOTAL

Asimismo, el bloque de familias de opositores detenidos exigió la liberación "total e incondicional de todos los presos y presas políticos" antes del 15 de noviembre próximo, así como "que todas las libertades constitucionales sean restituidas y que nuestro país goce de una libertad de derecho reconocida en la comunidad internacional".

Un grupo de opositores políticos presos mantienen una huelga de hambre por el reclamo de su libertad, ahora de manera escalonada debido a que las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional les ha impedido el acceso a suero, según esos organismos.

Según las organizaciones aglutinadas en el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, actualmente hay 114 opositores en las cárceles de Nicaragua, de los cuales 104 fueron detenidos en el contexto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018, y diez antes del estallido social de ese año.

El pronunciamiento fue suscrito por el Grupo de Secuestrados Políticos Unidos (GSPU), Organización Víctimas de Abril (OVA), Comité Pro Liberación de Presos Políticos (CPLPP), y la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPNN).

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.