Eva González confiesa cuál fue el mejor momento de la grabación del videoclip con Antonio Orozco

29/01/2020 Eva González recibe su primer reconocimiento como presentadora de "La Voz" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



"Entre sobras y sobras me faltas" es el nombre que recibe la nueva canción de Antonio Orozco y de la que sin duda, es protagonista Eva González ya que aparece en cada una de las imágenes que salen en él. Y es que su amistad, aunque viniera de tiempo atrás, se ha fortalecido mucho más a raíz de que la mujer de Cayetano Rivera presentara La Voz y el cantante estuviera como coach. Una unión que parece que ya ha dado sus frutos con este videoclip en el que la modelo es imagen. Los dos se han conectado en directo para dar paso a la nueva canción de Orozco:



"Buenísima noche la que nos espera Antonio. Los verdaderos protagonistas de esta canción y del videoclip son todas las personas que se enamoren cuando la oigan. Esta canción es súper especial, desde el minuto uno que escuché la canción por primera vez, la sentí muy especial" empezaba diciendo Eva González a su compañero, Antonio Orozco.



El cantante le agradecía a la presentadora que hubiese aceptado su petición de que fuera la protagonista de su videoclip y ella le respondía: "Las gracias te las tengo que dar yo a ti, me hicisteis sentir muy especial, como si fuera parte de todo, el rodaje fue maravilloso y nos reímos tanto haciéndolo. Cumplisteis el mejor sueño de mi vida que era tener una guerra de almohadas, nos dimos una guerra de almohadazos que algún día colgaré el vídeo".



Eva González ha confesado que no dudó ni un segundo en decir que 'sí' a la propuesta de su gran compañero: "Cuando recibí la llamada de teléfono tuya, tardé dos segundos en decirte que sí, pero luego pensé que no iba a saber hacerlo bien porque yo no soy actriz. Me parece una canción tan bonita, me sentía con una responsabilidad enorme por meter la pata en el videoclip".



En el videoclip podemos ver a una Eva González entrega a la escenografía, compartiendo momentos con Antonio Orozco en la ventana, en la cocina, en la mesa del comedor, pero también momentos en los que aparece ella sola en la bañera jugueteando con la espuma. Y el momento más esperado por ellos, la guerra de almohadas que ambos han hecho para la grabación.