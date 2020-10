España.- Moncloa: La reacción de Rajoy y del PP tras la sentencia de Gürtel evidencia que siguen sin aceptar su realidad

14/10/2020 (I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 14 de octubre de 2020. Esta nueva sesión estará marcada por el debate sobre la gestión de la pandemia originada por la crisis sanitaria del coronavirus y la situación judicial del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina. POLITICA POOL. Bernardo Díaz/El Mundo



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Gobierno considera que la reacción del expresidente Mariano Rajoy y del PP que lidera Pablo Casado tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso Gürtel' evidencia que el primer partido de la oposición sigue sin aceptar su realidad. A su entender, mientras no la acepte no va a salir del "bucle" en el que está, según han señalado fuentes de Moncloa.



Rajoy ha difundido en Twitter un comunicado en el que considera una "reparación moral" ese fallo del Supremo, después de que esa sentencia califique de excesivo que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó la primera época de la trama Gürtel diera por acreditada en su sentencia la existencia de una caja 'B' en el PP, lo que motivó la moción de censura que provocó su salida de Moncloa.



Por su parte, el PP que dirige Casado ha dicho que acata la resolución del TS pero ha recalcado a Pedro Sánchez que la moción de censura que promovió contra el Gobierno del PP se basó en "fundamentos no acreditados". Según el partido, el tribunal dice literalmente que "no puede afirmarse la autoría del partido como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular".



Ante esas reacciones, el Gobierno considera que el Partido Popular sigue sin aceptar su realidad y, de hecho, advierte de que mientras no lo hagan no van a salir del "bucle" en el que están, según fuentes de Moncloa. "Lo sigue asumiendo de la misma manera, negando la realidad que tiene", añaden las mismas fuentes.



CRÍTICAS DE MONCLOA A TONO DE GAMARRA



En este contexto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha criticado el tono empleado este jueves por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, durante el Pleno para informar sobre el estado de alarma en Madrid.



Según fuentes del Gobierno, este país no se merece que la portavoz parlamentaria del primer partido de la oposición acuda con ese tono después de la sentencia de ayer. A su entender, hoy tocaba "humildad" y "decencia" pero su "andanada" ha rayado "lo impúdico", han añadido.