España.- Casado dice en Bruselas que la reforma exprés del Poder Judicial que promueve Sánchez "debilita la democracia"

Avisa que si el Gobierno no da marcha atrás el PP recurrirá ante la Justicia española, los tribunales europeos e irá al Consejo de Europa



El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este jueves que la reforma exprés que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez para rebajar las mayorías parlamentarias en la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) busca "atacar la separación de poderes", "la independencia judicial" y, "en definitiva, debilitar la democracia española".



"Queremos dejar muy claro que iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del CGPJ. Iremos hasta las instituciones europeas, los tribunales europeos, el Consejo de Europa y, por supuesto, la Justicia española. No se puede debilitar una gran nación como España y sus instituciones", ha proclamado Casado antes de participar en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Bruselas.



Este jueves, el Gobierno ha acusado al PP de mantener una actitud "antipatriota" y "desleal" a España al "incendiar" en Europa el debate sobre la renovación del CGPJ cuestionando la constitucionalidad de la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para rebajar las mayorías para la elección de parte del órgano de gobierno de los jueces.



"UNA IRRESPONSABILIDAD"



Casado ha avanzado que en la reunión con sus colegas europeos del PPE --que precede habitualmente a los Consejos Europeos-- iban a hablar de la "preocupación" que tiene su partido ante la reforma legal que promueve el Ejecutivo de Sánchez.



El líder del PP ha subrayado que la propia Comisión Europea ha dicho que "ninguna reforma de ningún país puede ir contra la independencia judicial" y ha señalado que eso es lo que hace la propuesta del Gobierno: "atacar la separación de poderes, atacar la independencia judicial y, en definitiva, debilitar la democracia española".



El presidente de los 'populares' ha afirmado que esa reforma es una "gran irresponsabilidad" por parte del Gobierno en un momento en que España entra a negociar los fondos europeos de reconstrucción. Ante esos fondos, ha recordado que Bruselas pide "dos cosas fundamentales": por un lado, reformas; y por el otro, "garantizar y fortalecer el Estado de Derecho".



Por todo ello, Casado ha asegurado que el PP volvía a pedir a Pedro Sánchez que "retire esta modificación del sistema de elección constitucional de los miembros del Consejo General del Poder Judicial".



DICE QUE "NO ES VERDAD" QUE SE DIGA QUE EL PP "BLOQUEA"



Además, ha recalcado que "no es verdad" que se haya llegado hasta aquí "porque el PP bloquee", ya que, según ha recordado, en 2019 el Gobierno estuvo en funciones por las dos citas electorales, y en 2020 lleva medio año con la crisis del coronavirus.



"El PP se ha sentado dos veces a intentar llegar a acuerdos, manteniendo la despolitización y haciendo acuerdos de Estado solo con el PSOE, no con fuerzas radicales como Podemos y los nacionalistas", ha enfatizado.