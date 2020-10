El coronavirus afecta agenda política de la Comisión Europea y Kamala Harris

SHOTLIST BRUSELAS, BÉLGICA15 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: EBSRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, llega a la cumbre de la UE2. Paneo de izquierda a derecha Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, llega a la cumbre de la UE3. Plano general Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, caminando hacia los camarógrafos4. Plano general Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, caminando hacia los camarógrafos BRUSELAS, BÉLGICA15 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: TWITTER / @VONDERLEYENRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 5. Videografía Tweet de Ursula von der Leyen "Me acaban de informar que un miembro de mi oficina central ha dado positivo a COVID-19 esta mañana, yo misma he dado negativo, sin embargo, como medida de precaución, dejo inmediatamente el Consejo Europeo para entrar en autoaislamiento," BRUSELAS, BÉLGICA15 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: EBSRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 6. Plano general Michel Barnier, principal negociador del Brexit de la UE, llega a la cumbre de la UE7. Plano general Micheal Martin, primer ministro irlandés, llega a la cumbre de la UE8. Paneo de izquierda a derecha Micheal Martin, primer ministro irlandés, llega a la cumbre de la UE TEHERÁN, IRÁN3 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTVRESTRICCIONES: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International 9. Plano general El diplomático de la UE Joseph Borrell se dirige a comenzar su conferencia de prensa en Teherán10. Plano general El diplomático de la UE Joseph Borrell antes del inicio de la rueda de prensa11. Plano general El diplomático de la UE Joseph Borrell durante la rueda de prensa RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS28 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 12. Plano medio candidata a vice demácrata, senadora Kamala Harris13. Plano medio candidata a vice demácrata, senadora Kamala Harris FLINT, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS22 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 14. Plano medio Harris con simpatizantes15. Plano medio Harris con simpatizantes16. Plano medio Harris con simpatizantes ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Jefa de la Comisión Europea abandona cumbre en Bruselas por caso de coronavirus en su equipoBruselas, 15 Oct 2020 (AFP) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se retiró este jueves de la cumbre de los 27 líderes del bloque en Bruselas, a raíz de un caso positivo de coronavirus con un miembro de su equipo, anunció en Twitter."He sido informada que un miembro de mi oficina ha dado resultado positivo al covid-19 esta mañana. Yo he dado un resultado negativo. Sin embargo, como precaución me retiro inmediatamente del Consejo Europeo para iniciar autoaislamiento", publicó la alta funcionaria alemana.Von der Leyen ya había mantenido dos días de autoaislamiento el 5 y 6 de octubre después de haber participado de una reunión en Lisboa en la que también estuvo presente un asesor gubernamental que arrojó positivo a un examen sobre covid-19.En ese período la funcionaria alemana llegó a divulgar un video tomado con su propio celular donde se la veía trabajando en una oficina vacía.La semana pasada, la comisaria europea para Investigación e Innovación, Mariya Gabriel, arrojó resultado positivo, convirtiéndose en la primera funcionaria de alto rango en la UE en registrar contagio con el coronavirus.Esta semana, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y comisario para Ayuda Humanitaria, James Lenarcic, también iniciaron períodos de autoaislamiento voluntario luego de un viaje a Etiopía, por contactos con personas que arrojaron resultados positivos.Los dos funcionarios aseguraron haber sido sometidos a exámenes que dieron negativo, pero que igualmente iniciaron períodos de aislamiento.En septiembre, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también tuvo que seguir una cuarentena en un caso que obligó a postergar en una semana una cumbre de líderes europeos.Hasta el 5 de octubre se registraron 159 casos positivos de covid-19 en el personal de la Comisión Europea.ahg/mar ------------------------------------------------------------- Kamala Harris suspende sus viajes por casos de covid-19 en su entornoWashington, 15 Oct 2020 (AFP) - La candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, suspendió sus viajes hasta el domingo tras dos casos de covid-19 en su entorno, anunció el jueves la campaña de Joe Biden, señalando que la senadora no estuvo en "contacto cercano" con ellos recientemente.Dos personas vinculadas a Harris dieron positivo al nuevo coronavirus: su directora de comunicaciones, Liz Allen, y un miembro de la tripulación de vuelo que no pertenece al personal, informó la gerente de la campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, en un comunicado.Harris no necesita ponerse en cuarentena, pero en un "exceso de precaución", mantendrá sus compromisos virtualmente y recién volverá al terreno el lunes 19, añadió.Ambas personas volaron con la candidata demócrata el 8 de octubre. Los tres llevaban máscaras, dijo O'Malley Dillon. Harris se ha realizado dos pruebas de PCR desde entonces, ambas negativas, dijo la campaña demócrata, precisando que la senadora no había estado en contacto con los contagiados en las 48 horas antes de que dieran positivo. La noticia se conoce en medio de una campaña presidencial alterada por la pandemia de coronavirus y dos semanas después de que el presidente Donald Trump diera positivo al virus.bur-ad/mls