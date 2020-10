Djokovic volverá a jugar en Viena para preparar el Masters

Sólido número uno mundial pese a la derrota en la final de Roland Garros, el serbio Novak Djokovic disputará por primera vez en más de una década el torneo de Viena, del 24 de octubre al 1 de noviembre, para preparar el Masters, declaró este jueves a la AFP.

"Quiero disputar el torneo de Viena (del 24 de octubre al 1 de noviembre) que no había inicialmente planificado", declaró.

"No he jugado en Viena desde hace quince años y estoy contento" de volver, añadió Nole, vencedor de los Masters 1000 de Cincinnati y de Roma, pero derrotado en la final de Roland Garros por el español Rafael Nadal.

En concreto, el serbio jugó por última vez en la capital austriaca en 2007, en una edición que acabó como campeón del torneo tras imponerse en la final al suizo Stan Wawrinka.

El Masters de Londres, que reunirá a los ocho mejores tenistas de la temporada, se disputará del 15 al 22 de noviembre.

"Esta temporada, que es entrecortada, diferente y rara, me ha dado al mismo tiempo mucho éxito y estoy satisfecho de mi juego, de los puntos y de la clasificación", dijo Djokovic.

"Espero, tras este mes y medio que queda, acabar la temporada como número uno mundial. Es el objetivo profesional y voy a trabajar en ello. Eso depende sobre todo de mí", añadió.

Djokovic cuenta con 1.890 puntos más en la clasificación ATP que su gran rival Nadal, que le derrotó en la final de Roland Garros por 6-0, 6-2 y 7-5.

Un día después de la derrota en París, el serbio acudió a Bosnia donde pasa, desde hace tres días, la mayor parte de su tiempo en un parque de Visoko, pequeña localidad cercana a Sarajevo, en compañía de su esposa Jelena.

Conocido por sus particulares métodos de preparación para los partidos, el serbio alabó los efectos "benéficos" de este sitio, "un paraíso en la tierra", que había visitado ya en julio, en particular estos "túneles energéticos", ricos, oficialmente, en iones negativos.

"He jugado muchos partidos desde hace dos meses y medio y estaba en esas burbujas. No podía salir debido a restricciones y reglas (debido a la epidemia del covid-19), y eso me desgastó mucho mentalmente", explicó Djokovic.

"Es el último de mis tres días aquí y me siento restablecido, regenerado", aseguró el jugador de 17 títulos de Gran Slam, antes de entrar en una nueva cura en uno de los túneles.

Fundador de este parque, el explorador bosnio Semir Osmanagic, que defiende ciertas teorías de complot sobre el coronavirus, afirma desde 2005 que el valle de Visoko alberga pirámides y una red de túneles "energéticos" que datan de unos 29.000 años.

rus/psr/mcd