Desconecta.- Una joven embosca a su prometido, un empleado de Target, vestida de novia y con un ultimátum

Una mujer de Las Vegas, cuya identidad no ha trascendido a los medios, irrumpió en un supermercado Target donde supuestamente trabaja su prometido para exigirle que se casase con ella en ese mismo momento.



La insólita escena quedó retratada por Ashley Domingues, una clienta del supermercado, de 37 años, quien no dudó en sacar su teléfono móvil y poner la cámara a grabar cuando una mujer vestida de novia entró al establecimiento acompañada por un pastor y lo que parecía ser su dama de honor buscando a su prometido, que en ese momento estaba reponiendo disfraces de Halloween en las estanterías del hipermercado.



"Me pusiste este anillo hace dos años y es hora de hacerlo o dejarlo", le dijo la joven a su prometido cuando lo localizó. "Tengo al pastor, a mi dama de honor, Emily, y estoy preparada. Si no te casas conmigo ahora, se acabó", añadió.



La reacción del empleado fue la de pedir a su prometida tratar el tema en un lugar más recogido, a lo que ella accedió. La escena finaliza con la pareja, el pastor y la dama de honor abandonando el establecimiento.



Se desconoce cómo fue el desenlace de esta historia, pero el vídeo de Ashley se hizo viral en TikTok con más de medio millón de visitas.