Cumbres UE.- La UE seguirá negociando "semanas" pero prepara planes de contingencia por riesgo de un Brexit sin acuerdo

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido este jueves a su negociador, Michel Barnier, que siga negociando "en las próximas semanas" con Reino Unido para fijar las bases de la relación futura, pero han expresado su "preocupación" por la falta de avances hasta ahora y han encargado a Bruselas que prepare los planes de contingencia necesarios para estar preparados ante el riesgo de una ruptura sin acuerdo en diciembre.



"Tenemos la determinación de negociar un acuerdo pero sabemos que hay cosas que son difíciles", ha resumido el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa durante un receso en la cumbre que reúne este jueves y viernes a los líderes de la UE en Bruselas.



Por ello, ha continuado, se pide a los Estados miembro, instituciones europeas y otros actores que intensifiquen los trabajos de preparación "a todos los niveles y para todos los resultados", incluido el escenario de un fracaso de las negociaciones y una salida definitiva sin acuerdo el 31 de diciembre, cuando expire el periodo de transición.



Barnier, por su parte, ha señalado que existen muchas áreas en las que el acuerdo está prácticamente finalizado y podría ser finalizado, algunos capítulos que no ha detallado sobre los que aún hay "interrogantes" y, finalmente, tres asuntos clave "sobre los que la distancia es aún demasiado grande" como para poder pensar en una solución.



El negociador ha enumerado las tres líneas rojas europeas sobre las que no ha habido ningún acercamiento desde que arrancaron los contactos y que son las garantías de que las empresas británicas seguirán las mismas reglas de competencia que las europeas, una gobernanza robusta para el cumplimiento de los acuerdos y permitir el acceso de la flota comunitaria a las aguas británicas.



En todo caso, y como muestra del compromiso por un acuerdo, Barnier retomará los contactos este mismo viernes con su contraparte británica, David Frost, y viajará a Londres el lunes con su equipo negociador para pasar la semana negociando.



El objetivo, ha dicho, es alternar una semana entre Londres y Bruselas para continuar los contactos con el objetivo de un acuerdo que, de no llegar a principios de noviembre, tendría complicado ser ratificado a tiempo para el momento de la ruptura.



UNIDAD A 27



En la reunión de líderes, los mandatarios se han comprometido a mantener la "solidaridad y unidad" frente a las demandas de Reino Unido, según fuentes europeas, después de que se haya especulado con que hay países como Alemania abiertos a relajar las exigencias en materia de pesca en aras del entendimiento, pese a ser clave para otros países como Francia o España.



Precisamente sobre la cuestión pesquera, Barnier ha dicho en la rueda de prensa con Barnier que la unidad a Veintisiete se mantiene firme aunque los intereses en los caladeros británicos sea esencial solo para unos ocho Estados miembro.



En esta negociación, la UE ha ofrecido "cierta apertura" desde julio, según el negociador, pero no ha encontrado ninguna señal de apertura similar del lado británico, lo que imposibilita el acuerdo.



En este contexto, los Veintisiete han adoptado un texto de conclusiones que confirma que los pasos dados hasta ahora "no son suficientes" para pactar un nuevo marco con Reino Unido, aunque aspiran a tejer la relación "más estrecha posible" con este país, y señalan al Gobierno británico al que piden que dé los pasos necesarios para hacer posible el acuerdo.



Tampoco olvidan los líderes en su declaración escrita la pérdida de confianza en su interlocutor británico por la Ley de Mercado Interior diseñada para eludir el cumplimiento de parte del acuerdo de retirada negociado y sellado entre Londres y Bruselas el pasado año.



Las disposiciones del acuerdo de divorcio y los protocolos que lo acompañan "deben cumplirse plenamente y punto", ha remachado Michel ante la prensa, tras repetir las conclusiones avaladas a Veintisiete.