Cumbre UE.- El primer ministro de Polonia no asistirá a la cumbre de la UE porque debe permanecer en cuarentena

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, no acudirá a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de países de la Unión Europea porque debe quedarse en cuarentena tras haber estado en contacto con una persona que ha dado positivo por coronavirus.



"Debido al hecho de que el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki está en autoaislamiento tras estar en contacto con una persona contagiada con coronavirus, Polonia estará representada por el primer ministro de República Checa, Andrej Babis, en el Consejo Europeo que comienza esta noche", ha explicado la Representación Permanente de Polonia ante la Unión Europea, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.



La ausencia del primer ministro polaco en la cumbre de este jueves y viernes se ha dado a conocer horas después de que el viceministro de Exteriores de Polonia, Pawel Jablonski, preguntara a la Comisión Europea si también abrirá un expediente sancionador a España si cambia la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ha propuesto el Gobierno de Pedro Sánchez.



Jablonski mencionó el plan del Ejecutivo español para "cambiar las reglas" para poner en valor que en los dos países los miembros del órgano de Gobierno de los jueces son elegidos por el Parlamento, apuntando que en el caso polaco es necesaria una mayoría de tres quintos y que si prospera el cambio en España, bastará con la mitad más uno.



El viceministro polaco planteó en su cuenta de Twitter si la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, también "intervendrá" en caso de que prospere la reforma en España. En un mensaje posterior en los dos idiomas y por aportar "claridad", matizó que el Gobierno de Polonia considera que "el sistema judicial es un asunto interno de los Estados miembro". Así, subrayó que el Tribunal de Justicia (TUE) "no atribuye esta competencia a la Comisión", dando a entender que no cabrían sanciones en ninguno de los dos casos.



Por su parte, el viceministro de Justicia, Sebastian Kaleta, expresó públicamente un planteamiento similar al de Jablonski y se preguntó por qué la Comisión Europea y Alemania presionan a Polonia en busca de su "obediencia" y, en cambio, "no les molesta en absoluto" el modelo español.



La Comisión Europea tiene varios expedientes sancionadores abiertos contra Polonia por socavar la independencia judicial y además llegó a iniciar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que se activa cuando existen riesgos graves para el Estado de derecho en un Estado miembro y que prevé, en última instancia, suspender el derecho a voto en la UE del país incumplidor si no corrige la situación. Este último proceso, sin embargo, se encuentra en punto muerto en la fase que corresponde desarrollar al Consejo.



Los líderes de la Unión Europea se reunirán este jueves y el viernes en una cumbre en la que constatarán que no se han producido los avances necesarios para cerrar un acuerdo con Reino Unido sobre la relación futura en los tiempos previstos, por lo que instarán al Gobierno de Boris Johnson a dar un nuevo empuje a las conversaciones con alternativas "aceptables" que permitan desbloquear las conversaciones, encalladas por las diferencias en materia de gobernanza, reglas de competencia y pesca.



Johnson se dio de plazo para lograr el acuerdo hasta esta cumbre que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas, a pesar de que Reino Unido ya no forma parte del club, pero el bloque cree que aún hay un margen de varias semanas para el consenso.