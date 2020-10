Cumbre UE.- Dinamarca pidió que la cumbre fuera a distancia por el COVID y Finlandia muestra dudas sobre próximas citas

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



Dinamarca le pidió al presidente de Consejo Europeo, Charles Michel, que la cumbre de líderes de la UE de este jueves y viernes se celebrara por videoconferencia ante el auge del coronavirus en Europa, algo similar a lo que ha trasladado Finlandia pidiendo reconsiderar futuras reuniones.



A su llegada a Bruselas, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha contestado, al ser preguntada por la conveniencia de desplazarse a Bélgica, que la reunión de esta semana "debería haber sido por videoconferencia". Ha reiterado que hubiera sido "más prudente" teniendo en cuenta la situación sanitaria en la capital comunitaria.



"Lo he sugerido varias veces, que organicemos videoconferencias en lugar de encuentros físicos", ha revelado la dirigente socialista sobre si había comentado este asunto con Charles Michel.



"Siempre es una cuestión de equilibrios. Hubiera sido imposible llegar a un acuerdo en julio (sobre el presupuesto europeo y el fondo de recuperación) por videoconferencia. A veces es necesario citarse en persona, pero sería más prudente reunirnos virtualmente, especialmente en este contexto de incremento de contagios", ha añadido Frederiksen.



En la misma línea se ha expresado su colega finlandesa, Sanna Marin, quien ha mencionado ante el Consejo Europeo la conveniencia de celebrar cumbres de forma presencial.



Fuentes europeas insisten en que Marin no se ha quejado en particular de la convocatoria de esta cumbre, pero sí ha insistido en organizar encuentros a distancia dado que la situación epidemiológica está empeorando en toda Europa.



De cumplirse el calendario previsto, los líderes de la UE tendrían dos citas más hasta final de año, una en noviembre en Berlín y la tradicional de diciembre en Bruselas. Además, en la capital se da por hecho una cumbre extraordinaria a finales de octubre o principios de noviembre si hubiera acuerdo con Reino Unido para la relación futura.