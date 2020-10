Costa Rica deja dudas tras dos derrotas frente a Panamá

Ricardo Blanco (d) y Yeltsin Tejeda (i) del seleccionado de Costa Rica disputan un balón ante Cecilio Waterman (c) de la selección de Panamá, el 10 de octubre de 2020,, durante un encuentro amistoso entre las selecciones de Costa Rica y Panamá, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 14 oct. (EFE).- La selección de Costa Rica cayó en casa contra Panamá en los dos partidos amistosos programados para octubre, lo que ha comenzado a generar dudas en el proceso del entrenador Ronald González, que tiene como uno de sus retos renovar el plantel.

Panamá nunca había ganado en Costa Rica y lo hizo por partida doble en cuatro días, ambos por 0-1, lo que es quizás el factor que más ha calado en la afición y en la prensa.

Si bien es cierto que Costa Rica solo contó con un futbolista proveniente de exterior, el zaguero del levante español Óscar Duarte, los convocados de la liga local no consiguieron hacer respetar la casa ante un rival que en los últimos años ha venido en crecimiento y está llamado a pelear por la clasificación al Mundial.

"Mi máxima preocupación es que perdimos dos partidos de local y la segunda es que no encontramos anotar goles. No estoy de acuerdo en que el funcionamiento estuvo mal, generamos diezopciones de gol", declaró el seleccionador la noche del martes tras el segundo partido contra los panameños.

Sin sus máximas figuras, la segunda línea de futbolistas llamados a pelear por un cupo en las convocatorias para partidos oficiales, no respondió a la altura ante Panamá, con algunas excepciones como el extremo Jeykel Venegas y el zaguero Keyner Brown.

El defensa Óscar Duarte, el centrocampista Yeltsin Tejeda y el delantero Johan Venegas, cuentan con experiencia en mundiales y ejercieron como la columna vertebral del equipo en estos amistosos.

El grupo convocado para estos partidos prácticamente nunca ha jugado junto y apenas tuvo unos pocos días para entrenar y acoplarse a la idea de González.

La pandemia de la COVID-19 también provocó la ausencia de los futbolistas del Alajuelense, líder del torneo local, entre ellos el veterano Bryan Ruiz, mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018, y quien usualmente es el capitáN de la selección.

Según el seleccionador González, el equipo mostró un buen funcionamiento, lo que le permitirá sacar conclusiones sobre los jugadores con los que podrá seguir contando.

Por otra parte, varios debutantes en la selección tienen más de 30 años de edad en momentos en que debería existir una renovación del plantel tras la exitosa generación que clasificó a los mundiales de 2014 y 2018.

Debido a la pandemia este año Costa Rica solo ha efectuado los partidos contra Panamá y uno en febrero pasado contra Estados Unidos.

Esto ha entorpecido el avance del proceso de renovación anunciado por González, quien ahora deberá redoblar esfuerzos con miras al 2021, cuando Costa Rica deba disputar la Copa Oro, la Liga de Naciones y el inicio de la eliminatoria a Catar 2022.

González dijo que fuera del país hay 23 futbolistas de nivel para la selección, quienes serán la base de futuras convocatorias, a quienes se sumarán algunos de la liga domestica.

El portero del PSG francés Keylor Navas es el llamado a comandar el equipo en el camino a Catar 2022 y es posible que sea convocado para las dos fechas de partidos amistosos del mes de noviembre, para las que Costa Rica aún no ha anunciado rivales.

El delantero del León mexicano Joel Campbell, el centrocampista del Deportivo La Coruña español Celso Borges, y el capitán Bryan Ruiz, conforman junto a Navas el grupo de veteranos a quien el seleccionador deberá acompañar de una nueva generación de futbolistas que aún no se consolida.

"No nos vamos a echar a morir por perder dos partidos, que es pésimo. Se perdió pero debemos buscar soluciones y las vamos a encontrar", manifestó González.

Douglas Marín