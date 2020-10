Coronavirus.- Brasil suma otras 750 muertes por coronavirus y el Gobierno fija el inicio de la vacuna en abril

23/09/2020 Un mural de la Avenida Paulista recuerda a los transeúntes una de las frases del presidente, Jair Bolsonaro, acerca de la pandemia que ha dejado ya casi 1,1 millones de muertes en todo el mundo, 151.750 sólo en Brasil. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL FÁBIO VIEIRA/FOTORUA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El Ministerio de Salud de Brasil ha registrado este miércoles 749 muertes por coronavirus, ya son 151.747 desde que estalló la pandemia, y en paralelo ha presentado un calendario de vacunación contra la COVID-19 que fecha en abril el comienzo de las primeras dosis.



No obstante, el anuncio no ha sentado bien en todas las secretarías estatales de salud, después de que el Gobierno de Sao Paulo acusara a la cartera del general Eduardo Pazuello de "ignorar la vacuna" china que se está desarrollando de manera conjunta entre el Palacio de los Bandeirantes y el Instituto Butantan.



Los plazos marcados por el Gobierno de Brasil difieren de los presentados por el gobernador de Sao Paulo, el socialdemócrata Joao Doria, quien anunció las primeras dosis para diciembre.



"Las vacunas no están siendo tratadas de igual manera por el Ministerio de Salud. Se está ignorando la vacuna de Sao Paulo", ha asegurado el secretario de Salud paulista, Jean Gorinchteyn, según cuenta el diario 'Folha de Sao Paulo'.



En el calendario que maneja el Ministerio de Salud tan sólo está contemplada la vacuna de Oxford, que se encuentra en la misma fase de ensayos y pruebas que la que desarrolla la farmacéutica china Sinovac, la cual comenzará a producirse en Sao Paulo.



En cuanto a la situación epidemiológica de brasil, las autoridades sanitarias han confirmado ya 5.140.863 casos acumulados --4.568.813 recuperados--, después de diagnosticar los últimos 27.235 contagios, el mismo día en el que el presidente, Jair Bolsonaro, volvió una vez más a relativizar el alcance y la importancia de la pandemia.



"Estamos en 2020 y tuvimos el problema de la pandemia, que en mi opinión, fue sobredimensionada", ha dicho el presidente brasileño durante un acto en la Federación de la Industrias de Río de Janeiro (Firjan), según recoge el diario 'Extra'.



El mandatario, que contrajo la enfermedad en julio, defendió su postura de no decretar cuarentenas pese al alto índice de casos en el país latinoamericano.



"Si el empresariado se hubiera embarcado en la ola del 'quédense en casa, que de la economía cuidamos después' claramente estaríamos en una situación bastante complicada en estos momentos", ha afirmado.