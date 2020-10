Contactos entre el Gobierno y líderes locales para abordar las restricciones por la pandemia

Imagen facilitada por el Parlamento británico del primer ministro, Boris Johnson, en un momento de su intervención en la Cámara de los Comunes el miércoles, 14 de octubre. EFE/EPA/JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT HANDOUT

Londres, 15 oct (EFE).- El Gobierno británico y autoridades municipales continúan este jueves los contactos para abordar una posible ampliación a más zonas de Inglaterra de las restricciones para contener el avance de la pandemia de la COVID-19.

Liverpool es la única área de Inglaterra con el máximo nivel de restricciones - el 3- , con el cierre de bares y "pubs" que no vendan comida, pero no se descarta que más zonas inglesas puedan pasar a esa escala por el alto número de contagios.

En la jornada del miércoles, el Reino Unido comunicó 19.724 nuevos casos diarios de COVID-19, mientras que se ha registrado 137 decesos adicionales relacionados con la enfermedad, con lo que el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia alcanza ya los 43.155.

La mayoría de Inglaterra está en el nivel más bajo de la escala de riesgo -la 1-, que implica la prohibición de reuniones de más de seis personas y el cierre de locales de hostelería a partir de las diez de la noche, mientras que el 2 impide cualquier reunión entre personas que no viven bajo el mismo techo.

El 3, el máximo nivel de alerta, obliga, además, al cierre de bares y "pubs" y se recomienda no entrar o salir de estas zonas de mayor restricción, como es el caso de Liverpool.

El alcalde del llamado Gran Manchester, Andy Burnham, tiene previsto hablar este jueves con el primer ministro británico, Boris Johnson, para evaluar las restricciones, especialmente porque el norte de Inglaterra es la zona con el número más alto de contagios.

Burnham exige un mayor apoyo a los negocios locales que puedan verse muy castigados por nuevas medidas que impidan los contactos entre la población para contener la pandemia.

Funcionarios del llamado Centro conjunto de bioseguridad han sugerido, según los medios, que el Gran Manchester, otras área del noreste y noroeste de Inglaterra y el centro inglés deberían entrar al nivel más alto -3- de riesgo de contagio.

En tanto, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, no ha descartado la posibilidad de que la capital británica entre pronto en el nivel 2 de alerta de riesgo, al declarar a los medios que este paso puede producirse "muy pronto, tal vez esta semana".