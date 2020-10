Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Las posibilidades de estímulo se desvanecen, las restricciones para contener el covid se endurecen y la temporada de resultados continúa.

Pocas esperanzas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo ayer en la Conferencia Global del Instituto Milken que “lograr algo” en materia de estímulo antes de las elecciones “sería difícil”. Las negociaciones sobre un nuevo paquete comenzaron en julio y los inversionistas ahora albergan pocas esperanzas de grandes medidas fiscales antes de las elecciones, o incluso para fines de año. Las tres partes en la negociación –demócratas, republicanos y la Casa Blanca– se culpan mutuamente por no lograr llegar a un acuerdo antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Más restricciones

El número de casos de contagio en Europa sigue aumentando: tanto Alemania como Italia reportaron cifras récord de nuevas infecciones; Francia ordenó toque de queda a partir de las 9 p.m. para las principales ciudades, incluida París; mientras que Londres impondrá restricciones más estrictas desde el sábado. En EE.UU., el resurgimiento del covid-19 ha llegado a la gran mayoría de los estados; ayer el país agregó más de 50.000 casos nuevos. En lo que respecta a la vacuna, problemas de producción están obstaculizando los intentos de Rusia por lanzar el tratamiento desarrollado en ese país.

Resultados

Es el turno de que Morgan Stanley actualice los mercados sobre el desempeño comercial antes del inicio de las operaciones esta mañana. Los inversionistas estarán atentos a los avances de las acciones del banco en el trimestre y buscarán información sobre el riesgo de litigio. Los bancos de Wall Street han tenido un trimestre más sólido de lo esperado para las negociaciones de acciones y bonos, y Goldman Sachs Group Inc. mostró un alza de 49% en sus ingresos de renta fija. Charles Schwab Corp. y Walgreens Boots Alliance Inc. también informan hoy sus resultados.

Los mercados caen

Dado que prácticamente se han desvanecido las expectativas de que se acuerde un paquete fiscal antes de las elecciones y debido al aumento de los temores de una pandemia prolongada, hoy es un día de aversión al riesgo. El índice MSCI Asia-Pacific cayó 1,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró 0,7% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 bajaba 2,3% a las 5:50 a.m., hora del este, y todos los sectores industriales se encontraban en rojo. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura a la baja, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,699% y el oro retrocedía.

También hoy...

Se espera que las solicitudes iniciales de beneficio por seguro desempleo de esta semana, que se dan a conocer a las 8:30 a.m., muestren solo una pequeña mejora respecto de las tendencias recientes. El índice Empire State de producción manufacturera y las perspectivas comerciales de la Fed de Filadelfia también se publican a esa hora. Los últimos datos de inventario de petróleo, que se conocen a las 11:00 a.m., pueden mostrar una caída en las existencias. Hoy hablarán el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic; el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard; el vicepresidente de supervisión, Randal Quarles; el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan; el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin; y el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari. Y tanto Donald Trump como Joe Biden realizarán presentaciones a las 8:00 p.m.

