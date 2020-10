Ciencia.-Un supercable para bobinas en pequeños reactores de fusión

15/10/2020 El conjunto diseñado para la tercera prueba de cables cuenta con dos cables VIPER HTS de 3 metros en paralelo y conectados con un empalme de cobre en la parte inferior; Se inyecta helio criogénico y corriente eléctrica en la parte superior. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JOSE ESTRADA/PSFC



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Ingenieros del MIT (Massachusetts Institute of Technology) han desarrollado un supercable apto para bobinas que contengan campos magnéticos tales como los precisos en pequeños reactores de fusión.



La tecnología innovadora descrita en la revista Superconductor Science and Technology es un cable superconductor que conduce electricidad sin resistencia ni generación de calor y que no se degrada en condiciones mecánicas, eléctricas y térmicas extremas.



Con la marca VIPER (Vacuum Pressure Impregnated, Insulated, Partially transposed, Extruded, and Roll-formed), consta de cintas de acero delgadas producidas comercialmente recubiertas con un compuesto HTS (tecnología superconductora de altatemperatura), --a base de itrio, bario, óxido de cobre--, que se empaquetan en un conjunto de componentes de cobre y acero para formar el cable. El refrigerante criogénico, como el helio supercrítico, puede fluir fácilmente a través del cable para eliminar el calor y mantener el cable frío incluso en condiciones difíciles.



"Uno de nuestros avances fue encontrar una forma de soldar la cinta HTS dentro del cable, convirtiéndola efectivamente en una estructura monolítica donde todo está conectado térmicamente", dice Brandom Sorbom, del Commonwealth Fusion Systems (CFS) un 'spinout' del MIT y autor del trabajo. Sin embargo, VIPER también se puede moldear en giros y vueltas, utilizando juntas para crear "casi cualquier tipo de geometría", agrega en un comunicado.



Esto hace que el cable sea un material de construcción ideal para enrollar en bobinas capaces de generar y contener campos magnéticos de enorme fuerza, como los necesarios para hacer dispositivos de fusión sustancialmente más pequeños que los dispositivos de fusión de energía neta actualmente previstos.