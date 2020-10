Chabeli Iglesias reaparece con más fuerza que nunca y diseña su propia marca de ropa textil

23/09/2020 Chabeli Iglesias acaba de lanzar su propia colección textil para el hogar EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EDSON SMITTER / EDSON SMITTER



MADRID, 15 (CHANCE)



Después de unos años alejada de la vida pública y dedicada, exclusivamente, a la educación de sus dos hijos y al cuidado de su hogar, Chabeli Iglesias está de regreso. Y, después de conceder una entrevista a la revista "Hola" hablando de su nueva vida, ahora nos sorprende con una faceta profesional que nunca hubiéramos imaginado. Y es que la primogénita de Isabel Preysler y Julio Iglesias ha lanzado, junto a Carmen Borja, su nueva línea textil para el hogar.



Y es que, toda una caja de sorpresas, Chabeli se lanza al mundo del diseño tras más de veinte años en el mundo de la decoración, donde ha rehabilitado numerosos inmuebles, casas y propiedades con un gusto innato y gran habilidad para dar una nueva vida a los espacios. Y ahora afronta una nueva etapa lanzando su nueva marca, Chabeli Iglesias by Carmen Borja, como un gran reto y responsabilidad donde poder cumplir su gran sueño de crear su propia firma.



Y lo hace de la mano de esta empresa familiar, de tradición artesanal y que ha conquistado al público durante los últimos 40 años con sus artículos de calidad fabricados en España. La colección Chabeli Iglesias by Carmen Borja se ha diseñado en Miami y la distribución y fabricación se ha desarrollado en nuestro país y ya está disponible en las tiendas físicas y en la web de la marca. Además, parte de los beneficios de sus ventas se destinarán a diferentes fines benéficos.



La elegante colección lanzada por la hija de Isabel Preysler está inspirada en la naturaleza y contiene artículos con ropa de cama, baño y mesa, para ir incorporando posteriormente pijamas y aromas para el hogar. Ha sido realizada en fibras nobles, algodones mercerizados, linos, chenillas, satenes, y con un denominador común: la durabilidad de cada producto fabricado cien por cien en España



Chabeli by Carmen Borja ha dado vida a tres estilos en los que predominan los tonos blancos y neutros, los algodones y linos en una ropa de cama elegante, duradera y de calidad. También han lanzado una colección de toallas - en tonos piedras, grises, blancos y tostados - y ropa de mesa con varios modelos de mantel a juego con las correspondientes servilletas



Una faceta con la que, una vez más, Chabeli se reinventa lanzándose, con gran éxito, al mundo del diseño textil para el hogar.