"Be well in Ecuador", nueva campaña internacional de turismo en la era covid

Quito, 15 oct (EFE).- Ecuador lanzó este jueves su campaña internacional "Be well in Ecuador" ("Siéntete bien en Ecuador"), que busca generar en los turistas la confianza de que el país de los "Cuatro Mundos" es un destino seguro para conocer.

Tras varios meses de confinamiento y aislamiento social, Ecuador ha reanudado de manera progresiva su actividad turística, ha incrementado su conectividad aérea y vehicular, e implementado protocolos y medidas de bioseguridad con los que busca garantizar los viajes, estancias y bienestar del visitante extranjero.

"Queremos generar confianza en los viajeros, haciendo que el mundo conozca que nuestros destinos y productos están esperándolos con la calidez de siempre y cumpliendo las normas para una reapertura responsable y segura", resaltó la ministra de Turismo, Rosy Prado.

Lo hizo en un acto de entrega de la llave turística del país a Carlos Criado, Director de Desarrollo de Negocios de la corporación Quiport, que gestiona el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la capital ecuatoriana.

La campaña, inaugurada por el Ministerio de Turismo en el Planetario del Instituto Geográfico Militar (IGM) de Quito, está focalizada en mercados regionales como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Perú.

Y también busca atraer viajeros procedentes de España, Reino Unido y Alemania, países con los que se realizarán foros internacionales, ferias virtuales y reuniones con tour operadores.

Ecuador recibió el pasado agosto el sello "Safe Travels", otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), para impulsar la confianza de los turistas.

Esta certificación concede a los destinos globales que cumplen con los protocolos de higiene y desinfección en establecimientos turísticos, en momentos en el que el sector se ha hundido por el cierre de fronteras y las extremas necesidades de salud.

En Ecuador, que desde hace tres años trata de impulsar el turismo como motor de desarrollo, el impacto ha sido casi generalizado, pero desde hace unos meses su Gobierno impulsa medidas para contrarrestar los contagios en los espacios y emprendimientos turísticos.

La imagen del país quedó particularmente afectada internacionalmente a raíz de las escenas de cadáveres en las calles de Guayaquil a finales de marzo y abril.

La Cartera de Estado instó a la ciudadanía a sumarse a la campaña, compartiendo fotografías y vídeos en redes sociales, que muestren la diversidad y atractivo del país, mediante las etiquetas #BeWellInEcuador o #SiénteteBienEnEcuador.