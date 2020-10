Arranca la Fiesta del Cine de Roma en medio de la pandemia

La 15ª edición de la Fiesta del Cine de Roma, durante la cual se proyectarán 24 filmes, entre ellos cuatro dedicados a América Latina, arrancó este jueves marcada por las medidas de seguridad por la pandemia de coronavirus.

La nueva edición de la fiesta del cine ha perdido este año su alma festiva y resulta más un reto, debido a que tuvo que reducir su programa así como algunos de los populares encuentros y lecciones magistrales con célebres personalidades del cine.

"Decidimos realizar este homenaje al cine imponiendo muchas reglas de seguridad y distanciamiento y pidiendo muchos sacrificios. Un pacto con el público que ama el cine, por el cine, que nos ha dado tanto en estos tiempos difíciles", aseguró a la prensa Laura Delli Colli, presidenta del evento.

El festival, que durará hasta el 25 de octubre, se inauguró con la proyección de la última gran producción de animación de Pixar, "Soul", filme dirigido por Pete Docter, que se podrá ver online en lugar de las salas de cine, damnificadas por la pandemia, según explicó la casa matriz Disney.

Docter, que ganó el Oscar por las películas "Up" y "Inside Out", recibió este jueves también el premio a la carrera del certamen romano.

Se proyectarán cuatro filmes en lengua española, sobre temas latinoamericanos.

Se trata de "I carry to you with me", producción mexicano-estadounidense dirigida por Heidi Ewing; "Las mejores familias", del peruano Javier Fuentes-León; "Ricochet", del mexicano Rodrigo Fiallega; y "El olvido que seremos", del español Fernando Trueba, basado en el dramático testimonio personal del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince.

La mayoría de las películas han sido ya estrenadas en otros festivales y permitirán al público romano de volver, después de meses, al placer de ver cine en pantalla gigante.

Un homenaje al cineasta brasileño Glauber Rocha, padre del llamado 'cine novo', ha sido programado el sábado con el documental "Glauber, claro" de Cesar Augusto Meneghetti, dedicado a los años que pasó en Italia en la década del 70.

Entre los eventos especiales destaca también el documental "Mi chiamo Francesco Totti", sobre el histórico capitán del club de fútbol Roma.

La presencia del popular futbolista es incierta debido a que acaba de perder el padre por coronavirus.

La serie "Romulus", de Matteo Rovere sobre el fundador del imperio romano, también figura entre los eventos programados.

kv/mar