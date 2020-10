Argentina anuncia un plan para promover la producción de energía local

En la imagen, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/ Juan Mabromata/Archivo

Buenos Aires, 15 oct (EFE).- El Gobierno argentino presentó este jueves el "Plan Gas", un proyecto que tratará de aumentar la producción de gas en el país durante los tres próximos años y que permitirá invertir a la estatal YPF un total de 1.800 millones de dólares.

En un acto celebrado en la localidad de Añelo (Neuquén, centro de Argentina), una de las zonas donde se concentra la producción de gas y petróleo no convencional de la formación Vaca Muerta, el presidente argentino, Alberto Fernández, explicó que este plan "vuelve a convocar a los actores de estos mercados hidrocarburíferos a confiar más, a producir más y a darle a la Argentina el gas que necesita".

"El Plan Gas supone muchas cosas, supone que YPF remonte su vuelo, supone más trabajo y significa garantizar el gas que la Argentina necesita para vivir y producir", aseveró el mandatario, subrayando que este plan propiciará la recuperación de un YPF que estaba "en una situación muy compleja".

Además de estimular la producción, esta iniciativa busca la integración de las pymes con las cuencas, sumando más valor agregado y creando más puestos de trabajo, con herramientas que incentiven nuevas inversiones en los recursos convencionales y no convencionales en esta región argentina.

En este sentido, otro de los puntos centrales del proyecto es el de reducir las importaciones de gas del exterior, en un momento particularmente delicado para la economía argentina, en recesión desde mediados del 2018 y con unas reservas de moneda extranjera menguantes.

"Pensar en que tengamos el gas suficiente los argentinos, producido en Argentina, es una enorme tranquilidad. Ese gas que exportamos son divisas que ingresan y que nos hacen falta", afirmó Alberto Fernández.

Durante su intervención, el mandatario recordó que su Gobierno congeló las tarifas de gas tras la irrupción del coronavirus en el país, evitando así una subida prevista del 70 % en las facturas.

Fernández también anunció el traslado de la sede de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía nacional, a la provincia de Neuquén, con el objetivo de avanzar en la descentralización burocrática del país.

"Sacar a la Argentina de ese país donde todo termina en Buenos Aires es parte de un proceso de descentralización que me he impuesto", sentenció el jefe del Estado argentino.