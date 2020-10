AMP.- Brasil.- Exigen la dimisión de un senador después de que metiera dinero en su ropa interior durante una redada

Bolsonaro se desmarca y asegura que no es amigo de Chico Rodrigues



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Gobierno brasileño ha pedido este jueves al senador por el estado de Roraima, Chico Rodrigues, que presente su dimisión y abandone su escaño después de que metiera dinero en su ropa interior durante una redada policial.



Los hechos tuvieron lugar en el marco de un operativo de la Policía Federal puesto en marcha para acabar con un presunto entramado de malversación de fondos destinados a combatir la pandemia de coronavirus en Roraima, un estado fronterizo del que Rodrigues fue gobernador en el pasado.



Durante la redada, Rodrigues habría intentado esconder dinero metiéndolo en su ropa interior, según informaciones del portal de noticias G1.



Desde Planalto, sede del Gobierno, no han tardado en pedir su salida del Senado, para lo cual han pedido al senador Fernando Bezerra que medie para que abandone el cargo por iniciativa propia. De lo contrario, ha dicho el Gobierno, será cesado.



El resto de senadores está estudiando la posibilidad de que la Cámara Alta tome medidas contra Rodrigues, que también podría sufrir la represalia de su propio partido, los Demócratas.



La redada ha provocado fuertes críticas en el seno del Gobierno dado que mancha la imagen del Ejecutivo una semana después de que el presidente, Jair Bolsonaro, asegurara que el caso Lava Jato se daba por terminado dado que no había más corrupción en su Administración.



Bolsonaro, por su parte, ha asegurado que no mantiene una relación de amistad con el senador afectado y ha manifestado que la redada supone un "factor de orgullo para su Gobierno". "Para mi ministro de la Contraloría, Wagner Rosario, y para mi Policía Federal, es un motivo de orgullo", ha dicho.



En este sentido, ha recriminado en un vídeo difundido a través de las redes sociales la postura de la prensa y ha rechazado estar vinculado a "ese tipo de corrupción". Además, ha lamentado que "parte de la prensa" lo acuse de haberle nombrado viceportavoz del Gobierno en el Senado.



A pesar de que el presidente ha intentando distanciarse de Rodrigues, lo cierto es que los dos mantenían encuentros frecuentes; el año pasado el senador incluso formó parte de la comitiva presidencial que viajó a Israel.



No obstante, Bolsonaro ha insistido ahora en que el senador no forma parte de su Gobierno. "Llevan casi dos años sin oír hablar de corrupción en mi Gobierno; mi Gobierno son los ministros, las empresas estatales y los bancos oficiales, ese es mi Gobierno", ha zanjado.