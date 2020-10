Alemania registra más 6.600 contagios, el máximo diario en toda la pandemia

Las autoridades sanitarias alemanas notificaron hoy 6.638 nuevos casos de Sars-CoV-2, el máximo diario en ese país desde el inicio de la pandemia, y un total de 33 víctimas mortales en 24 horas. EFE/EPA/HAYOUNG JEON

Berlín, 15 oct (EFE).- Las autoridades sanitarias alemanas notificaron hoy 6.638 nuevos casos de Sars-CoV-2, el máximo diario en ese país desde el inicio de la pandemia, y un total de 33 víctimas mortales en 24 horas.

La cifra es un claro aumento respecto a los 5.132 nuevos contagios, con 40 fallecidos, registrados el miércoles, de acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia.

El cómputo de infecciones verificadas en Alemania desde el inicio de la pandemia sube a 341.223, con 9.710 víctimas mortales con o por la COVID-19 y 284.600 pacientes recuperados, según datos del RKI.

Hasta hoy, el máximo diario fueron los cerca de 6.300 nuevos diarios a finales de marzo. Por entonces el número de test semanales estaba por debajo del medio millón; a mediados de agosto se había subido a 1,1 millones y ahora se está en los 1,5 millones.

Los datos de nuevos contagios desde que empezó octubre apuntan a una clara aceleración. El miércoles de la semana pasada se reportaron 4.059 infecciones, lo que rebasaba los 4.000 por primera vez desde mediados de abril. El miércoles ya pasó la de los 5.000, con los mencionados 5.132 nuevos casos.

Especialmente preocupante es la situación en las grandes ciudades, en muchas de las cuales -como Berlín- se ha superado ya la marca de los 50 contagios por 100.000 habitantes en una semana, a partir de la cual el RKI se considera zona de riesgo.

En uno de los distritos de la capital, el populoso Neukölln, la incidencia es de 153,2 contagios semanales por 100.000 habitantes; en el barrio gubernamental de Mitte esta se sitúa en los 116,7.

En total hay más de 40 distritos o ciudades en Alemania calificados de zona de riesgo, con unos 15 millones de habitantes, del total de 83 millones que tiene Alemania.

CONSENSO PARA UNA ACTUACIÓN MÁS RÁPIDA

La máxima diaria se produce después de que este miércoles la canciller Angela Merkel y los líderes regionales consensuaran un sistema de alerta rápida a partir del cual implementar nuevas medidas, aunque no lograron un acuerdo para una prohibición general de alojamiento a los residentes en zonas de riesgo en otras partes del país.

Merkel llamó ahí a "no rendirse al virus" y a permitir una actuación más efectiva para evitar un "aumento descontrolado" de contagios y un nuevo cierre de la vida pública.

Así, a partir de una incidencia semanal de 35 casos por 100.000 habitantes será obligatorio usar mascarilla en todo espacio público donde no se pueda mantener la necesaria distancia personal.

A partir de 50 infecciones, por ese mismo cómputo de ciudadanos y plazo, se cerrará la vida nocturna a las 23.00 horas, lo que incluye la prohibición del consumo de alcohol; quedarán asimismo prohibidas las fiestas o reuniones de más de diez personas, ampliable a más para grupos de convivencia en uno o hasta dos hogares.

Merkel compareció ante los medios tras ocho horas de reunión para informar de estas medidas, y dejó clara ahí su insatisfacción por la falta de consenso para la prohibición de pernoctaciones a los viajeros de zonas consideradas de riesgo.

Varios "Länder" emitieron ya ese veto la semana pasada, mientras que otros o no lo aplican o no lo han adoptado. Había muchas presiones por lograr una armonización y evitar el desconcierto actual, ante unas cifras que varían día a día.