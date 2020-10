Afganistán.- Save the Children alerta de que la escalada de violencia deja "decenas de miles" de desplazados en Helmand

15/10/2020 Dos niñas en una casa en Afganistán POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN SAVE THE CHILDREN



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El director de Save the Children en Afganistán, Christopher Nyamandi, ha advertido de que la escalada de violencia en la provincia de Helmand, en el sur del país centroasiático, ha llevado a "decenas de miles de personas" a abandonar sus hogares, al tiempo que ha llamado a evitar que la situación se convierta en una "crisis humanitaria".



Tras la ofensiva talibán y los enfrentamientos que ha desatado con las fuerzas de seguridad afganas en esta región del sur de Afganistán, Nyamandi ha dicho en un comunicado que es "profundamente preocupante" que "decenas de miles de personas, muchas de ellas niños, se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares por los combates". "Debe evitar una crisis humanitaria", ha subrayado.



Tras recordar que "dos décadas de conflicto en Afganistán han tenido un impacto devastador en las vidas de los niños", Save the Children ha hecho hincapié en que su educación ha quedado "gravemente interrumpida" y ha recordado que muchos pequeños "han quedado mutilados o han muerto por armas explosivas o ataques contra lugares como escuelas y hospitales".



En este sentido, la ONG ha señalado que en 2020 los niños representan "un tercio de todas las víctimas civiles de la violencia". "Esto es inaceptable", ha recalcado. Save the Children ha señalado que las "cicatrices mentales pueden sentirse profundamente" y ha advertido que la depresión y la ansiedad pueden continuar en los niños "durante muchos años".



"Es vital que todas las partes en el conflicto en Helmand respeten las leyes de la guerra y hagan todo lo que puedan para proteger a los niños y a sus familias cuando huyen de la violencia. Los combates no deben tener lugar cerca o dentro de escuelas para que sigan siendo lugares seguros, libres de violencia", ha concluido Save the Children.