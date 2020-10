ACTUALIZA 1-UE a Reino Unido: acuerdo comercial justo merece el esfuerzo, pero está lista si fracasan

(Agrega citas, detalles y contexto; cambia autores)

Por Gabriela Baczynska y John Chalmers

BRUSELAS, 15 oct (Reuters) - Los líderes de la Unión Europea dijeron el jueves que acordar una nueva asociación "justa" con Reino Unido "merece la pena el esfuerzo", aunque el bloque no se comprometerá a cualquier costo y está preparado para la ruptura abrupta de un comercio valorado en un billón de euros anuales.

En apenas la tercera reunión cara a cara que celebran en medio de la pandemia del coronavirus, los líderes de la UE llevaban mascarillas y mantenían la distancia en su reunión en Bruselas para hablar del Brexit, donde sigue sin alcanzarse un nuevo pacto comercial mientras se acerca el plazo de fin de año.

"Queremos un acuerdo, pero obviamente no a cualquier precio. Debe ser un acuerdo justo que sirva a los intereses de ambas partes. Merece la pena el esfuerzo", dijo la canciller alemana, Angela Merkel.

Reino Unido dejó la UE en enero y ambas partes están inmersas desde entonces en complejas negociaciones para intentar mantener el comercio sin tarifas ni cuotas a partir de 2021.

Las negociaciones han reducido sus diferencias en asuntos como el estado del bienestar y el transporte, pero sigue habiendo tres áreas contenciosas que han impedido un acuerdo hasta la fecha: competencia leal, resolución de conflictos y pesca, especialmente importante para Francia.

"Nuestros pescadores no serán sacrificados en ningún caso por el Brexit", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, a su llegada a Bruselas.

"Si no se cumplen estas condiciones, es posible que no tengamos un acuerdo. Si no se pueden hallar los términos correctos al final de estas discusiones, estamos listos para que no haya un acuerdo para nuestras futuras relaciones", agregó.

Empresas y mercados están cada vez más nerviosos a medida que se acerca el plazo y la cumbre de la UE buscará aprobar la extensión de las negociaciones, así como una aceleración de los planes de contingencia por si hay un adiós abrupto.

Irlanda, el miembro de la UE más expuesto a una ruptura caótica, dijo que aún es posible un comercio fluido tras el Brexit entre la sexta economía más grande del mundo y el mayor bloque comercial y que además se ha vuelto esencial por el caos económico provocado por la crisis del COVID-19.

"Donde hay voluntad, hay salida", dijo el primer ministro irlandés, Micheal Martin, en la cumbre. "Es obvio que, ante el impacto tan devastador del COVID-19 en la sociedad y las economías en Reino Unido y Europa, los líderes no querrán dañar a sus ciudadanos con el golpe que representaría la falta de acuerdo".

(Reporte de Francesco Guarascio, Philip Blenkinsop, Marine Strauss, Jan Strupczewski, Gabriela Baczynska, Kate Abnett, John Chalmers y Robin Emmott en Bruselas, Richard Lough y Michel Rose en París, Elizabeth Piper en Londres y Sabine Siebold y Paul Carrel en Berlín; escrito por Gabriela Baczynska; editado en español por Carlos Serrano)