Yemen.- Los huthis liberan a dos estadounidenses capturados en Yemen y entregan los restos de un tercero

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Los rebeldes huthis han liberado este miércoles a dos estadounidenses que se encontraban en su poder y han anunciado que repatriarán los restos mortales de un tercero, según ha informado el diario estadounidense 'The Wall Street Journal'.



Los liberados son Sandra Loli, una trabajadora humanitaria retenida por los rebeldes desde hace 16 meses, y el empresario Mikael Gidada. Los huthis han entregado además los restos de Bilal Fatin, de nacionalidad yemení-estadounidense y quien habría muerto por causas naturales durante su cautiverio.



"Nuestra familia siente un inmenso alivio y gratitud porque Sam, una esposa, madre, hija, hermana y amiga querida, ha sido liberada y se reunirá con su familia", ha señalado el esposo de Loli, Richard Boni, tal y como ha recogido el diario 'The New York Times'.



El acuerdo para la liberación de los ciudadanos estadounidenses ha sido parte de un acuerdo para la entrega de más de 240 rebeldes capturados por las fuerzas de la coalición internacional que encabeza Arabia Saudí, que apoya al Gobierno reconocido internacionalmente.



En este sentido, Mohamed Abdulsalam, un alto cargo de los rebeldes, ha manifestado que alrededor de 240 yemeníes que se encontraban en Omán han llegado a la capital yemení, Saná, a bordo de dos aviones.



Las fuerzas leales al Gobierno yemení, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi y apoyado por Arabia Saudí, y los rebeldes huthis llevan combatiendo desde finales de 2014, en una guerra que ahora se considera un conflicto de poder entre las dos principales potencias rivales de la región, Arabia Saudí e Irán.



El conflicto ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial. Actualmente, casi el 80 por ciento de la población, unos 24 millones de personas, necesitan asistencia en el país, donde hay más de 20 millones en inseguridad alimentaria.



Un equipo de expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció recientemente que los dos bandos enfrentados han cometido graves crímenes durante el conflicto y abogó por que los responsables sean procesados ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).