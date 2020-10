Xoan Viqueira habla por primera vez de su ruptura con David Valldeperas y no descarta una segunda oportunidad

14/10/2020 Xoan Viqueira ha diseñado una menina para la exposición solidaria "Menina Madrid Gallery" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El diseñador no descarta darse una segunda oportunidad con el director de Sálvame



MADRID, 14 (CHANCE)



El nombre de Xoan Viqueira está ligado, desde hace muchos años, al de su expareja, David Valldeperas, pero el diseñador gráfico poco a poco se labra un nombre propio. Y es que sus diseños divertidos, originales y coloridos, que podemos encontrar en elementos que van desde platos hasta unas zapatillas, cuentan cada vez con más adeptos.



Ahora, Xoan ha sido una de las personalidades encargadas de pintar su propia menina para colaborar con la exposición "Menina Madrid Gallery", que en los próximos días llenará el centro de la capital de las famosas figuras de Velázquez. Ilusionado y orgulloso, el diseñador confiesa en qué se ha inspirado para decorarla: "he escogido los colores de dentro del colectivo LGTBI, los colores de trans porque me parece que es un colectivo que está más desprotegido y hay que darle un poquito más de visibilidad. Es un honor. Me ha hecho mucha ilusión, he puesto mucho empeño y muchas ganas, y creo que al final el resultado ha sido chulo. Ha quedado colorido".



Aunque muy tímido, el diseñador se pronuncia por primera vez sobre su sorprendente ruptura con David Valldeperas: "Estamos bien, en un inpass. Seguimos teniendo trato. Es una persona muy importante que está y ha estado en mi vida mucho tiempo, y bien. Estoy bien, tranquilo" y, sincero, no descarta una segunda oportunidad: "Sí, porqué no. Puede haber otra oportunidad. Estamos en ello, sí. La relación no se ha perdido, seguimos en contacto o sea que sí. No sé si irá para un lado o para otro, pero al final amigos o pareja. David es una persona muy importante en mi vida".