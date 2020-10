Xi quiere alentar a jóvenes de Hong Kong a mudarse a China

Una retransmisión en directo del discurso del presidente Xi Jinping en un restaurante en Hong Kong, el 14 de octubre

(Bloomberg) -- El presidente Xi Jinping ha abogado por nuevas medidas para alentar a los jóvenes de Hong Kong a trasladarse a China, parte de las medidas para integrar el territorio semiautónomo con el continente después de las protestas lideradas por estudiantes el año pasado.

El impulso tiene como objetivo “profundizar la integración” entre los jóvenes de Hong Kong, Macao y la provincia de Guangdong para “aumentar su sentido de pertenencia a la patria”, dijo el presidente chino en un discurso el miércoles en Shenzhen para conmemorar el 40 aniversario de la denominación de “zona económica especial” del centro tecnológico.

China debería “utilizar plenamente la importante plataforma de cooperación Guangdong-Hong Kong-Macao para atraer a más jóvenes de Hong Kong y Macao para que estudien, trabajen y vivan en el continente”, señaló.

La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, se encontraba entre los asistentes al discurso en la vecina Shenzhen, cuyo horizonte es visible desde partes del centro financiero asiático. Lam canceló su discurso de política anual que estaba previsto para el miércoles con el fin de asistir al evento, y ahora planea darlo a finales del próximo mes o antes después de consultar con autoridades en Pekín.

Los grupos empresariales han expresado su preocupación por la autonomía de Hong Kong respecto al continente a raíz de la nueva legislación de seguridad nacional impuesta por Xi en junio. La ley, destinada a sofocar las protestas que se volvieron violentas el año pasado, se introdujo conforme la ciudad intenta reanimar una economía golpeada por los disturbios y la pandemia.

Shenzhen es una piedra angular de la Gran Área de la Bahía de Xi, que tiene como objetivo unir las ciudades del continente con Hong Kong y Macao para establecer una potencia regional que rivalice con Silicon Valley. El discurso de Xi alentó una mayor cooperación general con China.

“También debemos continuar alentando y guiando a nuestros compatriotas en Hong Kong, Macao y Taiwán, así como a los chinos de ultramar para que desempeñen sus importantes roles en la inversión, el espíritu empresarial y la apertura bidireccional para que puedan hacer nuevas contribuciones al desarrollo de las zonas económicas especiales”, dijo.

Nota Original:Xi Looks to Attract Hong Kong Youth to China After Protests

