Wall Street abre con ligeros avances y el Dow Jones sube un 0,15 %

En la imagen corredores de bolsa trabajan en la bolsa de Wall Street en Nueva York (Estados Unidos). EFE/Justin Lane /Archivo

Nueva York, 14 oct (EFE).- Wall Street abrió con leves repuntes este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, avanzó un 0,15 % gracias las ganancias del Goldman Sachs, Intel y de los gigantes Apple y Boeing.

Al inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganaba 42,95 puntos, hasta 28.722,76 unidades, apoyado por grandes cotizadas como Apple (1,45 %), Boeing (1,47 %) y otros referentes como Honywell (0,97 %), Intel (0,96 %) o Goldman Sachs (0,95 %).

El selectivo S&P 500 avanzaba un 0,08 % o 3,05 puntos, hasta 3.514,98 unidades; y el índice compuesto Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, ganaba un 0,11 % o 13,93 unidades, hasta situarse en 11.877,83 unidades en los primeros compases.

Por sectores, a los 15 minutos de iniciada la jornada destacaban las ganancias dl energético (1,63 %), de los valores industriales (0,67 %), y del sector tecnológico (0,57 %), mientras que en las pérdidas se situaban solo las empresas inmobiliarias (-0,23 %) , financieras (-0,04 % y de sanidad (-0,03 %).

El parqué neoyorquino recibió positivamente la noticia antes del inicio de las operaciones de que Goldman Sachs ganó un 22% más hasta septiembre y no parece haberse afectada por los resultados de Bank of America, que experimentó una caída del beneficio en el tercer trimestre del 16 %.

Las reservas de los inversores se mantienen, especialmente ante el temor de que un repunte en los casos de coronavirus siga afectando a la demanda y al empleo y alargue la crisis, para la que aún no hay un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo en el Congreso.

El gobierno estadounidense anunció que los precios al productor aumentaron un 0,4 % en septiembre, lo que disipa los miedos deflacionarios.

El anuncio ayer de que Eli Lilly suspende temporalmente sus ensayos para una terapia de anticuerpos contra la COVID-19, que se suma a la decisión de Johnson & Johnson de detener los suyos en la fase final de la vacuna contra la pandemia, no permiten contemplar un horizonte positivo en lo que se refiere al coronavirus.

La esperanza de que los legisladores en Washington alcancen un acuerdo para un nuevo paquete de medidas para estimular la economía de EE.UU., que el presidente Donald Trump quiere desbloquear en la recta final antes de las elecciones del 3 de noviembre, no parece ser suficiente ante unas perspectivas económicas aún sombrías.

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 40,73 dólares el barril; el oro ascendía a 1.912,90 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba a 0,727 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,1764.