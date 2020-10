Vucetich reconoce que el Guadalajara no tiene margen de error en el Apertura

Víctor Manuel Vucetich, técnico de Chivas, da instrucciones a sus jugadores ante Mazatlán, durante el juego de la jornada 12 del torneo Guardianes 2020 de la liga de fútbol mexicano celebrado en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 14 oct (EFE).- El entrenador del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, afirmó este miércoles que su equipo no tiene margen de error en lo que resta del torneo Apertura, si quiere clasificarse para la fase final.

"Para clasificar en entre los cuatro primeros (que dan acceso directo a la fase final), el margen es cero. Los puntos ante el Atlas (su próximo rival), serán fundamentales para aspirar a esa calificación", explicó en rueda de prensa.

La Liga MX decidió que los cuatro primeros clasificados al finalizar la fase regular obtienen boleto directo a la liguilla por el título, mientras que del quinto al duodécimo jugarán la repesca para definir a los otros cuatro integrantes.

Este sábado en la decimocuarta jornada, el Guadalajara recibirá al Atlas en el llamado "Clásico tapatío", una de las rivalidades más importantes en el balompié mexicano.

Vucetich aseguró que contará con todo el plantel para el encuentro contra el Atlas, excepto el capitán Jesús Molina, quien se recupera de una lesión.

El técnico aseguró que dieron vuelta a la página después de la derrota ante su archirrival el América, durante la undécima jornada y esto no afectará su desempeño ante Atlas, que ha tenido una temporada irregular.

"Todos los partidos duelen, el clásico (ante América) por supuesto que duele, pero también tenemos una oportunidad para enmendar y corregir el camino", indicó.

Chivas ocupa al octavo lugar de la liga con 19 puntos de 39 posibles al sumar cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Luego de una semana de descanso debido a la Fecha FIFA en la que el equipo cedió a varios jugadores para los partidos amistosos de la selección mexicana, Vucetich pidió a la Federación Mexicana de Fútbol "una mejor planeación" para los microciclos de preparación y así no afectar a los clubes.

"Debe de haber una muy buena planeación por parte de la Federación sobre todo para que no afecte a ningún equipo, en esta ocasión varios equipos tuvieron que prescindir de jugadores y esto afecta el rendimiento de algunos conjuntos", dijo el estratega.