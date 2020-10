VÍDEO:El coronavirus lastra a artes escénicas, música y audiovisual en España,que ya "empezaban a despegar" de la crisis

20/08/2016 'Fuego', de Antonio Gades, inaugurará la temporada de danza del Teatro Real CULTURA TEATRO REAL



MADRID, 14 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Las artes escénicas, la música y el audiovisual en España han presentado unos "datos alentadores" en el año 2019 que suponían una "recuperación" de la crisis del año 2008 y que sin embargo podría verse lastrada por las cifras que cierren este año 2020 marcado por el coronavirus, según el Anuario SGAE con datos estadísticos básicos para caracterizar el sector cultural.



En su vigésima edición, este informe refleja los datos de 2019, que según el presidente de SGAE, Antonio Onetti, "eran bastante alentadores". No obstante, entiende que la situación de la cultura en este año cambiará debido a la crisis generada por la pandemia, que ha perjudicado a "muchas actividades que se desarrollan de manera presencial".



"Presentar este anuario en condiciones normales hubiera sido una alegría porque los datos de 2919 eran bastante alentadores ya que suponían una recuperación de la mayor parte del sector cultural similar al año 2010. Esto nos ponía en una recuperación posterior a la crisis de 2008 bastante buena para poder seguir mejorando", ha señalado Onetti.



El presidente de la Fundación SGAE, Juan José Solana, ha resaltado esta situación. "Eran unos datos que prometían despegar y ahora nos hemos encontrado con el coronavirus, así que veremos el análisis del año que viene", ha alertado. Y en la misma línea se ha mostrado el director general de la Fundación Sgae, Rubén Gutiérrez.



"En principio, no deberíamos encontrarnos con una crisis como la del año 2008, pero si esto es más sostenido en el tiempo y no se elimina la incertidumbre a corto plazo, sí que podría degenerar en algo similar. Una cosa es cerrar temporalmente y otra el cierre de una actividad que no pueda volver a recuperarse, como salas de cine y teatro", ha alertado.



El estudio de la SGAE, dividido en tres apartados, destaca por ejemplo que en artes escénicas en 2019 se mantiene "una tendencia creciente" de los últimos años. Analizando las diferencias entre los dos pasados ejercicios, el número de representaciones ha aumentado un 1,2%, el número de espectadores crece un 1,9% y la recaudación se ve incrementada en un 1,3%.



En este campo, el teatro ha registrado un incremento del 1% en la oferta, del 1,7% en la asistencia y del 1,3% en la recaudación; mientras, la danza también ha apuntado subidas del 2,4% en el número de representaciones y asistentes y del 1,7% en la recaudación y estas cifras también son positivas en ópera y zarzuela (se observan subidas en los tres indicadores: 5,3% en la oferta, 4,5% en el número de espectadores y 1,6% en la recaudación).



En la música clásica se ha incrementado en 2019 un 3% el número de conciertos realizados, a los que asistieron un 3,5% más de espectadores y se obtuvo una recaudación un 3,5% superior (en música popular, la subida en la oferta en 2019 ha sido de un 1,9%). Y, comparando el total de los ingresos de música grabada de 2019 y 2018, hay un incremento del 22,5%.



EL RETROCESO DE LOS VIDEOJUEGOS



El anuario ha destacado el caso del cine, donde "empieza a recuperarse tras la crisis entre 2014 y 2015". Así, comparando las cifras más importantes del cine en España durante 2019 y 2018, se encuentra que, tras un año de caídas, hay ascensos del 1% en el número de sesiones, del 7,5% en la afluencia de espectadores y del 6,3% en la recaudación.



Por el contrario, ha puesto de relieve que el mercado físico de los videojuegos continúa en retroceso. Así, atendiendo a los resultados de 2019 y 2018, se ha registrado un descenso del 11,3%, mientras que si se enfrentan los datos de 2019 y 2008, la pérdida es del 47,4%.



"Pedimos ayuda para todo el sector proporcional al daño que esta sufriendo el mundo de la cultura en general. La parte proporcional que se está pensando en derivar al sector es muy inferior al de otros sectores y eso nos parece bastante preocupante, porque nos olvidamos que este es un sector importante para el PIB", ha concluido Onetti.



