Uruguay, con las alarmas encendidas tras una dura goleada

Jugadores de Uruguay reaccionan ayer tras el final del partido contra Ecuador por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA Catar 2022, en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Montevideo, 14 oct (EFE).- La selección uruguaya tuvo este martes un duro revés en su visita a Ecuador al sufrir una goleada por 4-2 que, en realidad, se maquilló sobre el final únicamente con dos goles de penal de Luis Suárez.

Aunque es demasiado pronto para análisis concluyentes, lo cierto es que la Celeste encendió sus alarmas.

Con esta goleada sobre la mesa, ahora Uruguay valora más la primera victoria agónica ante Chile por 2-1 gracias al potente disparo de Maxi Gómez desde fuera del área cuando nadie esperaba algo que no fuera un empate en el Centenario.

Estos tres puntos hoy cotizan como oro tras una doble jornada en la que, además del primer triunfo, se destacó la presencia de un centro del campo cargado de juventud donde Fede Valverde, del Real Madrid, y Rodrigo Bentancur, del Juventus, se hicieron cargo de la creación.

Tras el juego con Chile, con Ecuador se dio un partido en el que el VAR fue decisivo en muchos momentos, con dos goles anulados para Uruguay y uno para los locales, y los de Óscar Washington Tabárez nunca pudieron hacerle frente a un ataque tricolor que hizo estragos en la banda izquierda.

La clave para la dura derrota fue el enorme bache que se armó entre la defensa y la mitad de la cancha, en donde los uruguayos nunca pudieron neutralizar los veloces contragolpes ecuatorianos.

El joven Matías Viña, del Palmeiras, nada pudo hacer por su banda y se vio superado en todo momento.

Asimismo, el capitán y emblema del equipo, Diego Godín, vivió uno de los peores partidos desde que se viste de celeste ya que llegó tarde en todo momento. Tuvo errores que son extraños en un futbolista de su calidad y eso no fue perdonado por el rival.

La derrota, si bien "es un golpe grande al orgullo", como dijo el entrenador a la prensa, tampoco puede tomarse con más gravedad que los puntos perdidos.

Además, tanto los 2.850 metros de altitud de Quito y los 3.600 metros de La Paz, como el calor y la humedad de Barranquilla, han resultados escenarios muy difíciles para la Celeste.

El sexto puesto en la clasificación es el peor comienzo de la era Tabárez en eliminatorias mundialistas, ya que, tras dos fechas, para el Mundial de Sudáfrica 2010 ocupaba la cuarta posición, mientras que para Brasil 2014 y Rusia 2018, estaba primero.

Lo más complicado de haber perdido estos puntos en la altitud tiene ahora que ver con los durísimos partidos que vienen.

Deberá visitar a Colombia, donde nunca pudo ganar por las eliminatorias, y luego se medirá con Brasil en Montevideo y Argentina en Buenos Aires.

Las alarmas, pues, pueden encenderse.

Pese a todo este panorama, una de las claves es que, de no mediar lesiones, Uruguay por fin podrá tener a todo su equipo a disposición, con algunas piezas sustanciales para el funcionamiento que faltaron ante Chile y Ecuador, como el talento defensivo de José María Giménez o la potencia goleadora de Edinson Cavani.

El zaguero del Atlético de Madrid estuvo afectado por coronavirus por lo que no pudo viajar, mientras que Cavani se incorporó hace pocos días al Manchester United tras un largo tiempo sin equipo.

Para trasmitir paz y calma a los uruguayos, Tabárez utilizó en su conferencia una cita de la canción "Como la cigarra", de María Elena Walsh: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí".

Esta camada de futbolistas que cuenta con jugadores con experiencia y jóvenes talentos junto al 'Maestro' Tabárez saben que el camino todavía es largo, que tienen muchísimo por mejorar a nivel de rendimiento pero confían en que, a fin de cuentas, podrán dejar, una vez más, a la Celeste en una cita mundialista.

Federico Anfitti