Twitter también eliminará publicaciones que niegan el Holocausto

(Bloomberg) -- Twitter Inc. eliminará las publicaciones que niegan el Holocausto por violar su política contra conductas de incitación al odio, según una portavoz de la empresa.

La política de Twitter no establece explícitamente que negar eventos violentos va en contra de las reglas, pero la portavoz confirmó que “los intentos de negar o minimizar” los eventos violentos, incluido el Holocausto, se eliminarían según la interpretación de la política de la compañía.

“Condenamos enérgicamente el antisemitismo y las conductas que incitan al odio no tienen cabida en nuestro servicio”, dijo en un comunicado. “También contamos con una sólida política contra el ‘ensalzamiento de la violencia’ y tomamos medidas contra el contenido que alaba o elogia los actos históricos de violencia y genocidio, incluido el Holocausto”.

Facebook anunció el lunes que bloquearía publicaciones que nieguen el Holocausto, que costó la vida de 6 millones de judíos a manos de los nazis y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. La decisión de la compañía revirtió una postura del director ejecutivo, Mark Zuckerberg, quien una vez defendió esas publicaciones como ejemplos de contenido con el que no estaba de acuerdo, pero que quería dejar para proteger la libertad de expresión. La compañía dijo que cambió de rumbo después de que surgieron más datos, incluido un estudio que mostró que casi una cuarta parte de los adultos de 18 a 39 años en Estados Unidos pensaban que el Holocausto era un mito o una exageración.

Nota Original:Twitter, Like Facebook, to Remove Posts Denying the Holocaust

