Toronto FC y Portland Timbers vuelven a ser los equipos a batir

Aficionados del Toronto FC. EFE/ Stephen Brashear/Archivo

Houston (EE.UU.), 13 oct (EFE).- Una jornada más el Toronto FC y los Timbers de Portland se presentarán como los equipos a batir en la competición de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos cuando a partir del miércoles comienza la disputa de los partidos correspondientes a la Semana 18.

A pesar que Toronto FC, desde el pasado marzo, no ha podido jugar partidos en su campo del BMO Field, debido a la pandemia del coronavirus, se ha convertido en el mejor equipo de la MLS al tener su sede provisional en el Rentschler Field at Pratt & Whitney Stadium, de East Hartford (Connecticut).

El Toronto FC ha desafiado la adversidad para hacer su mejor fútbol tanto individual como colectivo que le ha hecho merecedor a tener la mejor marca de la liga.

Con las probabilidades en su contra, Toronto FC está una vez más a la altura de las circunstancias, como el primer equipo que ya consiguió el pase a la competición de los playoffs de la Copa MLS.

El equipo canadiense lo ha hecho de forma notable, con solo dos derrotas en los 17 partidos que lleva disputados en lo que va de la reducida temporada (11-4-2, 37 puntos).

Su racha actual de invicto de siete partidos, incluidas cinco victorias consecutivas, les coloca a una de empatar la mejor marca de todos los tiempos del equipo.

El Toronto FC tiene solo cinco derrotas en sus últimos 34 partidos de temporada regular, que durante un año normal constituirían una temporada completa.

Esa racha combinada de forma (18-11-51, 65 puntos) no está muy lejos de su temporada 2017 que estableció récords (20-9-5, 69 puntos) que le valió el Supporters 'Shield y el primer favorito en la postemporada.

Aprovechando la exitosa historia de su pasado no tan lejano, el Toronto ha alcanzado la Copa MLS en tres de las últimas cuatro temporadas.

La presencia del volante ofensivo español Alejandro Pozuelo ha sido una de las claves en los éxitos constantes que tiene el equipo canadiense.

Pozuelo, de 29 años, se ha convertido también en el mejor de la liga y máximo candidato a lograr el premio de Jugador Más Valioso (MVP) Landon Donovan.

Su aportación al equipo ha sido decisiva en todas las facetas del juego con siete goles marcados y 10 asistencias -líder de la liga- en los 17 partidos que el Toronto FC lleva disputados.

La presencia de Pozuelo también ha permitido que el joven delantero de 20 años Ayo Akinola, en 12 partidos, se haya convertido en el líder goleador del equipo con ocho tantos.

Ambos han sido la fórmula ganadora que ha encontrado el entrenador del Toronto FC, Greg Vanney, de 46 años, quien espera mantenerla cuando mañana, miércoles, su equipo, de local, se enfrente a los Red Bulls de Nueva York, que llegan también crecidos tras la victoria de visitantes por 0-1 frente al devaluado Atlanta United.

El Union de Filadelfia (10-4-3, 34 puntos) intentará mantenerse en el segundo puesto de la clasificación y no despegarse del Toronto FC cuando de visitante se enfrente al D.C.United, el peor equipo de la liga.

Dentro de la Conferencia Oeste, el LAFC han resurgido con dos triunfos consecutivos, pero el equipo a batir serán de nuevo los Timbers (9-3-4, 30 puntos) que dieron alcance a los Sounders FC de Seattle en el primer puesto de la clasificación después de conseguir el pasado fin de semana su quinto triunfo consecutivo tras golear 3-0 a los Earthquakes de San Jose.

Los Timbers se encuentran a solo un triunfo más de empatar la mejor racha de su historia y lo podrán hacer cuando mañana, miércoles, se enfrenten al devaluado Real Salt Lake, que vuelve a su campo a tratar de reencontrarse con el camino de la victoria.

Lo propio que hará el FC Dallas, que no pudo jugar el pasado fin de semana por culpa de los casos positivos al Coronavirus, y se enfrentará al Sporting Kansas City, que llega al duelo como tercero en la clasificación de la Conferencia Oeste (9-2-5, 29 puntos) y buscará la cuarta victoria consecutiva.

Gloria Regil